Fernando Alonso diventa papà? Clamoroso: come ha chiamato suo figlio

Il pilota spagnolo Fernando Alonso è diventato padre per la prima volta. La notizia è emersa dopo il leggero ritardo con cui il due volte campione del mondo si è presentato al Gran Premio del Giappone a Suzuka, inizialmente giustificato con "motivi personali" .Il bambino è nato mercoledì 25 marzo.

A rivelare nome e sesso del neonato è stata la giornalista Pilar Vidal: "È un maschietto e si chiama Fernando", ha dichiarato, aggiungendo che sia la mamma che il piccolo stanno bene.Il neonato, già ribattezzato "Fernando Jr.", porta così un nome dal forte valore simbolico.Tornato regolarmente in pista a Suzuka, Alonso ha commentato con emozione questo nuovo capitolo della sua vita. "Sto bene", ha detto sorridendo ai microfoni.