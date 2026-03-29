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Fernando Alonso diventa papà? Clamoroso: come ha chiamato suo figlio

domenica 29 marzo 2026
Fernando Alonso diventa papà? Clamoroso: come ha chiamato suo figlio

1' di lettura

Il pilota spagnolo Fernando Alonso è diventato padre per la prima volta. La notizia è emersa dopo il leggero ritardo con cui il due volte campione del mondo si è presentato al Gran Premio del Giappone a Suzuka, inizialmente giustificato con "motivi personali" .Il bambino è nato mercoledì 25 marzo.

A rivelare nome e sesso del neonato è stata la giornalista Pilar Vidal: "È un maschietto e si chiama Fernando", ha dichiarato, aggiungendo che sia la mamma che il piccolo stanno bene.Il neonato, già ribattezzato "Fernando Jr.", porta così un nome dal forte valore simbolico.Tornato regolarmente in pista a Suzuka, Alonso ha commentato con emozione questo nuovo capitolo della sua vita. "Sto bene", ha detto sorridendo ai microfoni.

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Poi ha aggiunto: "Sono un po’ stanco per il jet lag", prima di aprire il cuore: "Non ti immagini niente, succede tutto e basta, tra stress e preoccupazione".Infine, il pilota ha espresso il suo sollievo: "È andato tutto bene, per fortuna. Un momento davvero speciale. Ora si torna al lavoro".A 44 anni, Alonso vive così una delle esperienze più intense della sua esistenza, parallelamente alla sua lunga e straordinaria carriera in Formula 1. La nascita del primogenito Fernando rappresenta un passaggio importante per il pilota asturiano, che continua a gareggiare ad altissimi livelli nonostante l’età non più giovanissima.

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