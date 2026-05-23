Inter e Bologna chiudono in bellezza: 3-3 e pari-spettacolo

Tre gol e un punto a testa tra Bologna e Inter. L'ultima gara del campionato 2025/26 si chiude in bellezza al Dall'Ara, con l'Inter appena laureatasi campione d'Italia che rimonta gli uomini di Vincenzo Italiano nel finale. Applausi per tutti.

Allo splendido gol su punizione di Dimarco, MVP della stagione, che ha aperto le danze, hanno risposto Bernardeschi e Pobega per gli emiliani; nel secondo tempo, invece, dopo l'autorete di Zielinski del momentaneo 3-1, sono arrivate la marcature di Esposito e Diouf all'86' a fissare il risultato finale sul 3-3.

Già nel primo tempo il risultato premia meritatamente il Bologna che rientra negli spogliatoi sul 2-1. I ragazzi di Italiano macinano occasioni da gol, sfruttando anche le difficoltà di reparto della difesa interista, poco sul pezzo nelle letture e nell'eludere in costruzione il pressing avversario. A passare in vantaggio, però, sono gli ospiti al 22', grazie alla splendida punizione dal limite di Dimarco. L'1-0 degli ospiti ha vita breve e, al 25', Bernardeschi finalizza una perfetta azione in ripartenza, siglando l'1-1. La rete del sorpasso, invece, arriva al 42' e porta la firma di Pobega, autore di un sinistro dal limite poco potente: la conclusione dell'ex Milan viene deviata involontariamente prima da Sucic e poi da Lautaro, diventando imprendibile per Josep Martinez. Nel mezzo dei due gol rossoblù vanno menzionati i tentativi falliti di Freuler, Rowe e Castro, a conferma dell'enorme mole di gioco prodotta dai padroni di casa.

L'Inter inizia male anche la ripresa, facendosi male da sola al 48': il 3-1, infatti, è un autogol goffo di Zielinski che sorprende Martinez nel tentativo di anticipare l'assist di Miranda diretto a Ferguson. A riaccendere la luce in casa Inter, però, è Diouf che al 64' entra in area di rigore, supera due avversari e calcia in porta colpendo il palo: sulla ribattuta è Esposito a segnare il 3-2. Gli ospiti chiudono in crescendo e riescono a salvare l'onore, trovando all'86' la rete del 3-3. Dopo l'assist, Diouf realizza anche il gol del pari in ripartenza e col piede debole: da segnalare l'assist pregiato del giovane Topalovic, entrato per l'infortunato De Vrij. L'Inter chiude così la Serie A con 87 punti: il Bologna di Italiano (del suo futuro se ne saprà di più nei prossimi giorni), invece, è ottavo, a quota 56.