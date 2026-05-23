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Kimi Antonelli terzo nella Sprint race in Canada: "Russell mi ha spinto fuori", guerra dentro la Mercedes

sabato 23 maggio 2026
Kimi Antonelli terzo nella Sprint race in Canada: "Russell mi ha spinto fuori", guerra dentro la Mercedes

2' di lettura

Emozioni e molte polemiche nella gara sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vince George Russell su Mercedes, dietro al pilota britannico, partito dalla pole, si è piazzata la McLaren di Lando Norris, terza l'altra Mercedes del leader della classifica iridata, l'italiano Kimi Antonelli. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, poi le due Ferrari: quinto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. Punti anche per Max Verstappen (Red Bull), settimo, e Arvid Lindblad (Racing Bulls), ottavo. 

Le scintille però sono tra Russell e Kimi. Una lotta interna alla Mercedes che pare destinata a segnare anche la corsa al Mondiale. "E' stata una battaglia dura con Russell", ha ammesso il 19enne pilota bolognese. "Ho cercato di fare la mia mossa e sono stato spinto fuori, chiaramente poi ho fatto un errore in curva 8 e quello ha compromesso la mia gara".

"E' stata una bella gara, non p facile allungare sugli inseguitori", ha affermato il compagno di squadra Russell. "C'e' stata una bella battaglia con Kimi e sono contento di essere con lui sul podio. Sapevo che Miami poteva essere una pista dura per me, la mia stagione sta ripartendo e sto tornando ad avere un buon passo". 

Anche Toto Wolff, direttore esecutivo e azionista della Mercedes, è intervenuto sul duello tra i suoi due "galletti": "Vogliamo evitare contatti tra i piloti e dobbiamo ricordarci i nostri obiettivi. Semplicemente non vogliamo iniziare una guerra interna tra i piloti. E' un pilota giovane e in molti avrebbero fatto la stessa cosa, va solo gestito". 

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