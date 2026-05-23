Sinner, Tiafoe lascia tutti di sasso: "Non sto qui a metterlo sul piedistallo"

"Big Foe", probabilmente, vuole incitare i colleghi a non partire sconfitti quando si troveranno di fronte l'altoatesino, anche se i numeri del re del ranking Atp sono impressionanti. In questa stagione ha perso solo 2 partite, in semifinale agli Australian Open e ai quarti a Doha , nei primi due tornei disputati. Poi ha fatto filotto, trionfando nei Masters 1000 disputati a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma .

"Guardate - ha spiegato Tiafoe ai giornalisti a Parigi -, è un giocatore incredibile. Non starò qui a continuare a metterlo su un piedistallo. È un giocatore straordinario e ovviamente sta facendo qualcosa di monumentale". Tuttavia, ecco il senso della sua provocazione, "credo che si debba entrare in campo credendo davvero di poter fare la cosa più difficile: batterlo. Tutti ne sono capaci, soprattutto i migliori giocatori. Tutti possono riuscirci".

"Ripeto: la cosa più importante, secondo me, è toglierlo mentalmente da quel piedistallo. Perché credo che tutti noi lo stiamo mettendo in una dimensione diversa, quasi su un altro pianeta, e in parte è vero, però a volte bisogna anche crearsi una piccola illusione mentale per convincersi di poter superare quel limite". Limite che è un po' anche il suo: nei 6 precedenti contro Sinner, il francese ha vinto solo il primo nel 2021, quando entrambi erano giovanissimi. A Miami, poche settimane fa, Jannik lo ha travolto 2 set a zero lasciandogli solo 4 game.