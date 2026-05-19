Lautaro Martinez, il coro contro il Milan. Ciccio Graziani sbotta, è gelo alla Domenica Sportiva

L’Inter ha festeggiato lo Scudetto numero 21 con una giornata che Milano difficilmente dimenticherà: circa 400mila persone in strada e un fiume nerazzurro che ha accompagnato la squadra dal campo di San Siro fino a Piazza del Duomo, tra cori, bandiere e un entusiasmo continuo, praticamente senza pause.

Per i nerazzurri si è trattato di una celebrazione lunga, iniziata già prima della partita con il Verona e proseguita poi tra spogliatoio e stadio, fino al momento più atteso del bus scoperto per le vie della città. Quando il pullman ha iniziato il suo percorso, la festa è diventata un unico grande abbraccio collettivo. Balconi pieni, fumogeni, clacson, gente ovunque: una scena che ha accompagnato ogni metro del tragitto fino al centro di Milano, dove tutto si è chiuso in Piazza del Duomo con la squadra al completo.

Nel pieno della serata, anche La Domenica Sportiva ha aperto una finestra sui festeggiamenti. E il collegamento da Milano ha intercettato un momento molto acceso: Lautaro Martinez ha preso il microfono ed è partito con un coro insieme ai tifosi, trascinando la curva e accendendo ulteriormente l’atmosfera: “Chi non salta insieme a noi cos’è? Chi non salta insieme a noi cos’è? È un milanista…”. Il coro è stato ripetuto più volte, con il pubblico che ha risposto senza esitazioni e la festa che è continuata a salire di tono.

In studio, la regia si è interrotta rapidamente il collegamento è tornato ai conduttori Simona Rolandi e Paolo Maggioni, che hanno provato a riportare ordine e a cambiare discorso, visibilmente in difficoltà nel gestire il momento. Il confronto però si è acceso tra gli ospiti. Ciccio Graziani è stato netto: “Questa cosa qui non mi piace. Ci vuole rispetto in un momento così, di gioia, di entusiasmo”. Fabio Galante prova invece a ridimensionare, leggendo tutto come parte della festa. Graziani però ha rincarato la dose: “Possono farli i tifosi questi cori, ma lui no, è il capitano”. Insomma, la solita verve di Ciccio Graziani.