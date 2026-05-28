Jannik Sinner, dramma a Parigi: la frase urlata da Vagnozzi al 4° set che spiega molte cose

"Calma, rilassati: inizia a pensare al 5° set". È in quella frase urlata dal box di Jannik Sinner che si concentra tutto il dramma sportivo vissuto dal numero uno del mondo sul Centrale del Roland Garros. Simone Vagnozzi prova a scuotere il suo campione mentre la partita contro Juan Manuel Cerundolo gli sta scivolando via dalle mani. Ma, soprattutto, prova a tenerlo lucido. A riportarlo dentro il match. Perché il problema, oltre al fisico, sembra essere la testa. Il caldo soffocante di Parigi ha certamente avuto un peso nel crollo dell'altoatesino. Eppure quelle parole dei coach, scandite nel momento più difficile, inevitabilmente rilanciano una teoria che accompagna Sinner ormai da tempo: quella di una fragilità nella gestione della pressione e dello stress fisico-emotivo nei momenti estremi. Non è la prima volta, infatti, che Jannik viene colto da malori improvvisi durante un match. Episodi che, periodicamente, riaprono interrogativi sulla sua tenuta nei tornei più duri e logoranti. Fermo restando il suo dominio diviso a metà con Carlos Alcaraz.

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E il contesto rende tutto ancora più pesante. In un Roland Garros privo di Alcaraz, con il tabellone improvvisamente spalancato e la sensazione di avere davanti un'occasione irripetibile, Sinner sembrava lanciato verso una vittoria semplice. Per oltre due set e mezzo aveva dominato Cerundolo: 6-3, 6-2 e poi 5-1 nel terzo set, con un tennis devastante. Poi il buio. Sedici punti consecutivi persi, il volto stravolto, le difficoltà a respirare. A un certo punto, rivolgendosi al suo angolo, Sinner ha scandito parole chiarissime: "Devo vomitare". Si piega, si regge alla racchetta, chiede l'intervento medico e lascia il campo per alcuni minuti. Al ritorno, però, il match è ormai cambiato: Cerundolo rimonta fino al 7-5 e prende completamente il controllo dell'incontro.

Jannik Sinner sotto assedio: Parigi, una porcheria sugli spalti Il momento più difficile, per chi parte davanti a tutti, spesso comincia quando la partita è finita: Sinne...