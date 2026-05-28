Djokovic perde la testa: "Zero rispetto, non voglio altri francesi"

Dopo l’esordio contro un altro francese, Mpetshi-Perricard, Djokovic si è ritrovato ancora una volta immerso in un’atmosfera caldissima. Contro Royer è stata battaglia vera: 6-3 6-2 6-7 6-3 dopo quasi quattro ore di gioco, sotto un sole pesante e con temperature oltre i 30 gradi. Tra cappellino bianco, impacchi di ghiaccio ai cambi campo e continui incitamenti per il tennista di casa, Nole ha dovuto gestire anche la pressione del pubblico. A un certo punto il serbo ha perso la pazienza. Dopo una serie di fischi arrivati dagli spalti, Djokovic si è rivolto direttamente ai tifosi dello Chatrier urlando: “Non hanno rispetto, non hanno rispetto”. Una reazione che ha acceso ulteriormente l’atmosfera, con nuovi fischi piovuti dalle tribune.

Paradossalmente, però, proprio quei momenti hanno dato nuova energia all’ex numero uno del mondo. Djokovic ha alzato il livello del suo tennis nei momenti decisivi e, come tante volte in carriera, ha trasformato la tensione in motivazione. Alla fine è arrivata la vittoria e anche il sorriso. Nel post partita il serbo ha scherzato sull’esperienza vissuta nei primi due turni: “Spero di non dover affrontare altri francesi — ha detto — Ho giocato contro due francesi e mi è sembrato di aver giocato già le due settimane di torneo”.