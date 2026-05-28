Meloni: "Sull'immigrazione c'è stato un cambio di passo". Poi la premier smonta la sinistra con una frase

In un’intervista a Mattino Cinque, la premier Giorgia Meloni ha difeso l’azione del governo su economia, energia e immigrazione, ribadendo la necessità di stabilità.Sulla crisi energetica ha dichiarato: "I provvedimenti del governo saranno puntuali" e ha ricordato il taglio delle accise, il bonus sociale (aumentato a 315 euro nel 2026) e gli aiuti alle imprese fino a 9-10mila euro di risparmio. Ha annunciato la riapertura al nucleare: "È il modo più pulito ed efficace per abbassare i prezzi".

Sul fronte europeo ha chiesto flessibilità per la crisi legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz: "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa".Sul possibile logoramento del governo ha risposto serena: "Non sono preoccupata, non ho paura". Ha sottolineato i vantaggi della stabilità: "Questa continuità e questa stabilità sono state una grande occasione per l’Italia".Sul tema immigrazione Meloni ha rivendicato risultati concreti: "È stato interrotto una volta per tutte l’incremento incontrollato dell’immigrazione illegale. Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico. Ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell’80% e di oltre il 40% rispetto a quando siamo arrivati al Governo. E sono aumentati i rimpatri".