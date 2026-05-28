Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Meloni: "Sull'immigrazione c'è stato un cambio di passo". Poi la premier smonta la sinistra con una frase

giovedì 28 maggio 2026
Meloni: "Sull'immigrazione c'è stato un cambio di passo". Poi la premier smonta la sinistra con una frase

2' di lettura

In un’intervista a Mattino Cinque, la premier Giorgia Meloni ha difeso l’azione del governo su economia, energia e immigrazione, ribadendo la necessità di stabilità.Sulla crisi energetica ha dichiarato: "I provvedimenti del governo saranno puntuali" e ha ricordato il taglio delle accise, il bonus sociale (aumentato a 315 euro nel 2026) e gli aiuti alle imprese fino a 9-10mila euro di risparmio. Ha annunciato la riapertura al nucleare: "È il modo più pulito ed efficace per abbassare i prezzi".

Sul fronte europeo ha chiesto flessibilità per la crisi legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz: "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa".Sul possibile logoramento del governo ha risposto serena: "Non sono preoccupata, non ho paura". Ha sottolineato i vantaggi della stabilità: "Questa continuità e questa stabilità sono state una grande occasione per l’Italia".Sul tema immigrazione Meloni ha rivendicato risultati concreti: "È stato interrotto una volta per tutte l’incremento incontrollato dell’immigrazione illegale. Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico. Ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell’80% e di oltre il 40% rispetto a quando siamo arrivati al Governo. E sono aumentati i rimpatri".

Parma, studenti maranza massacrano a pugni e bastonate due prof nel parco: il video che sconvolge l'Italia

Due insegnanti sono stati selvaggiamente picchiati in un parco a Parma da un gruppo di ragazzi, giovani studenti, nei pr...

Ha aggiunto: "Non canto vittoria e non abbasso la guardia". Ha poi criticato chi non applica le leggi e ha accusato: "Io penso da tanto tempo che una parte di questo enorme interesse per l’immigrazione illegale di massa che alcuni partiti hanno avuto, avesse in fondo anche un interesse di carattere elettorale, cioè sostenere quelle masse per poi fidelizzarne il consenso".

Immigrazione, il sondaggio che smaschera gli elettori di Pd e M5s: bomba sul campo largo

Dura la vita di Matteo Salvini, il leader della Lega, specializzato nell’assumere posizioni che il grande circolo ...
tag
immigrazione
giorgia meloni

La premier Meloni: "Spesso qualche partito usa l'attenzione sui migranti per fini elettorali". Siete d'accordo?

Orrore capitale Roma, spinta nel furgone e stuprata per 3 giorni in un casolare: chi sono le 5 belve

La premier Meloni e i numeri da record del Pnrr: "Italia la migliore d'Europa"

ti potrebbero interessare

Meloni: "Spesso qualche partito usa l'attenzione sui migranti per fini elettorali". Siete d'accordo?

Meloni: "Spesso qualche partito usa l'attenzione sui migranti per fini elettorali". Siete d'accordo?

Rocco Casalino, il video-disastro: "Meloni a casa!", Fdi lo spiana

Rocco Casalino, il video-disastro: "Meloni a casa!", Fdi lo spiana

Meloni e i numeri da record del Pnrr: "Italia la migliore d'Europa"

Meloni e i numeri da record del Pnrr: "Italia la migliore d'Europa"

Il generale Vannacci si crede un dio per 3mila voti a Vigevano

Il generale Vannacci si crede un dio per 3mila voti a Vigevano

Pietro Senaldi