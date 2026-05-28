Meloni: "Sull'immigrazione c'è stato un cambio di passo". Poi la premier smonta la sinistra con una frase

In un’intervista a Mattino Cinque, la premier Giorgia Meloni ha difeso l’azione del governo su economia, energia e immigrazione, ribadendo la necessità di stabilità.Sulla crisi energetica ha dichiarato: "I provvedimenti del governo saranno puntuali" e ha ricordato il taglio delle accise, il bonus sociale (aumentato a 315 euro nel 2026) e gli aiuti alle imprese fino a 9-10mila euro di risparmio. Ha annunciato la riapertura al nucleare: "È il modo più pulito ed efficace per abbassare i prezzi".
Sul fronte europeo ha chiesto flessibilità per la crisi legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz: "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa".Sul possibile logoramento del governo ha risposto serena: "Non sono preoccupata, non ho paura". Ha sottolineato i vantaggi della stabilità: "Questa continuità e questa stabilità sono state una grande occasione per l’Italia".Sul tema immigrazione Meloni ha rivendicato risultati concreti: "È stato interrotto una volta per tutte l’incremento incontrollato dell’immigrazione illegale. Abbiamo invertito la tendenza in modo drastico. Ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell’80% e di oltre il 40% rispetto a quando siamo arrivati al Governo. E sono aumentati i rimpatri".
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Ha aggiunto: "Non canto vittoria e non abbasso la guardia". Ha poi criticato chi non applica le leggi e ha accusato: "Io penso da tanto tempo che una parte di questo enorme interesse per l’immigrazione illegale di massa che alcuni partiti hanno avuto, avesse in fondo anche un interesse di carattere elettorale, cioè sostenere quelle masse per poi fidelizzarne il consenso".