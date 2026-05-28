Milan allo sbando, ecco le condizioni che pone Ralf Rangnick

Un clamoroso "no" al Milan, quello di Andoni Iraola, il mister che avrebbe interrotto i contatti con la società rossonera in attesa di proposte da parte di club più blasonati. Ed in questo contesto, in un club rossonero sempre più nel caos, ecco che prende definitivamente quota il nome di Ralf Rangnick. Ma, attenzione: Rangnick non verrebbe in veste di mister e avrebbe posto al Milan molteplici, e pesanti, condizioni

Uno scenario fotografa perfettamente il momento di grande incertezza vissuto dal Milan, reduce dall'azzeramento dei vertici societari e ora chiamato a ricostruire sia l'area tecnica sia quella sportiva. Ed è proprio in questo vuoto dirigenziale che il nome di Rangnick, come accennato, è tornato con forza sul tavolo delle trattative.

L'ex dirigente del gruppo Red Bull avrebbe già avuto un colloquio con Zlatan Ibrahimovic, mettendo subito in chiaro le proprie richieste. Rangnick, infatti, non arriverebbe a Milano per allenare la squadra: il suo obiettivo sarebbe quello di assumere il ruolo di direttore dell'area tecnica, con pieni poteri sull'organizzazione sportiva del club. A partire dalla scelta del nuovo allenatore, che spetterebbe direttamente a lui.