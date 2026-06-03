Charles Leclerc, rinnovo "a vita" con la Ferrari: cosa c'è dietro una scelta clamorosa

Un rinnovo a vita con la Ferrari,: nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con il pilota monegasco, alla Rossa dal 2019, è stato annunciato dalla stessa Scuderia del Cavallino.

"Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team - ha commentato il 28enne "Principino" -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello".