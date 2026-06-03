Charles Leclerc, rinnovo "a vita" con la Ferrari: cosa c'è dietro una scelta clamorosa

Un rinnovo a vita con la Ferrari,: nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con il pilota monegasco, alla Rossa dal 2019, è stato annunciato dalla stessa Scuderia del Cavallino.
"Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari che per me è molto più di un team - ha commentato il 28enne "Principino" -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello".
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"Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata - sottolinea Leclerc -: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".
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"Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi", spiega Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Il rinnovo arriva proprio nella settimana che porta al gp di Montecarlo, quello "di casa" per Charles. "In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1 - aggiunge Vassuer -, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo - conclude il team principal delle Rosse - quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo".