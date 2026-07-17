Lewis Hamilton "non vincerà il Mondiale con la Ferrari": chi lo gela

L'ex team principal della Haas , intervistato dalla Bild, non crede infatti che il britannico possa rientrare nella lotta iridata. "Non vincerà il suo ottavo titolo. La Mercedes è troppo forte", ha sentenziato senza giri di parole, indicando la scuderia di Brackley come la grande favorita per il campionato.

Lewis Hamilton continua a inseguire il sogno dell'ottavo titolo mondiale, ma per qualcuno nel paddock la rincorsa è già finita. Alla vigilia del GP del Belgio , il pilota Ferrari occupa il terzo posto in classifica con 147 punti, alle spalle del leader Andrea Kimi Antonelli (179) e di George Russell (154). Un distacco ancora colmabile, almeno sulla carta, ma non secondo Günther Steiner .

Steiner, però, non boccia Hamilton. Anzi, è convinto che il sette volte campione del mondo abbia ancora tutto per recitare un ruolo da protagonista: "Se Lewis ha la macchina giusta, può ancora competere ai vertici. Per lui quest'anno era importante vincere finalmente con la Ferrari, deve bastare questo. Nessuno può togliergli questa gioia e sono sicuro che lo motiverà”. L'attenzione si sposta poi inevitabilmente sul duello interno con Charles Leclerc.

Secondo Steiner, se a Maranello dovessero decidere di costruire sempre di più il progetto attorno all'inglese, il monegasco rischierebbe di pagare il prezzo più alto: "Più la Ferrari si affida a Lewis, più la situazione si complica per Charles, anche se non è affatto più lento, come abbiamo visto a Silverstone”. Parole destinate a far discutere, soprattutto in un momento in cui la Ferrari sembra aver ritrovato competitività e Hamilton arriva a Spa con numeri importanti: è il pilota in attività con più vittorie sul circuito belga (5 successi) e sogna di scrivere un'altra pagina di storia in rosso. Per Steiner, però, il Mondiale 2026 resta un affare riservato alle Mercedes.