Alcaraz, "non ne sono sicuro": David Ferrer rivela, qual è la vera paura

Un anno fa Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominavano la scena tra Internazionali di Roma, Roland Garros e Wimbledon. Oggi sono fuori tutti e due per infortunio e la scena se la prendono gli altri. Se Sinner ha alzato bandiera bianca a Parigi, Alcaraz è già fermo da un po’, ma forse vede finalmente una luce in fondo al tunnel.

Non è ancora il momento di fare annunci né di fissare una data cerchiata in rosso sul calendario. Ma, dopo settimane di silenzio, dubbi e immagini del campione spagnolo costretto ad allenarsi persino con la mano sinistra per non sollecitare il polso infortunato, da Madrid arriva un messaggio che profuma di ottimismo.

A lanciarlo è David Ferrer, ex-numero 3 del mondo e capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, uno che con Alcaraz parla spesso e che conosce bene umori e condizioni del fuoriclasse murciano. Intervistato da RNE Deportes, Ferrer ha spiegato che il recupero procede nella direzione giusta, anche se nessuno vuole correre rischi: “Parlo con lui e il recupero sta andando bene. L'obiettivo è che possa tornare durante la stagione sul cemento e arrivare agli US Open. Speriamo. Non lo so con certezza”.