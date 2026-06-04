Federica Brignone, l'elogio all'Italia: "Cosa ho capito in giro per il mondo". E su Sinner...

Federica Brignone non si ferma mai. La campionessa olimpica di sci ha staccato un po', "ma dal 20 maggio ho ricominciato con il programma di allenamenti in vista della stagione agonistica". D'altronde, assieme a Jannik Sinner e Kimi Antonelli, è la sportiva più famosa del Paese. Il motivo? "Perché i nostri risultati sportivi sono di livello: Jannik è il numero 1 al mondo in uno sport praticato in tutto il mondo, io ho vinto la Coppa del mondo e poi due ori olimpici dopo un inverno in cui per quell'infortunio non sapevo nemmeno se sarei tornata a camminare dritta... e ora c'è l'emergente Kimi in uno sport molto visto, lui vince e fa grossissimi risultati pur essendo molto giovane. Per noi parlano le cifre: non siamo personaggi ma siamo nell'élite dello sport mondiale, ecco tutto. L'Italia poi è un paese sportivo e che si appassiona agli sport ed è in momento molto buono: siamo l'eccellenza in tantissime discipline come pallavolo, atletica penso ad esempio a Mattia Furlani, a quanto è bravo".

Da qui l'elogio all'Italia: "Sono molto orgogliosa di rappresentarla - ammette intervistata dal Messaggero -, più vado in giro per il mondo più capisco che l'Italia è magnifica e irripetibile, non so se riuscirei a vivere in un altro posto. Ma non mi piace nemmeno troppo saltare sul carro per farsi troppo belli".