Federica Brignone a un passo dal ritiro: "Lo ho sempre detto..."

Ombre sul futuro di Federica Brignone, la campionessa dello sci azzurro che ha incantato e stra-vinto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'ipotesi del ritiro, infatti, si farebbe sempre più concreta La fuoriclasse valdostana continua a dover convivere con le conseguenze del grave infortunio riportato nella primavera del 2025, un incidente che ha continua ad alimentare riflessioni sulla possibilità di chiudere la carriera professionistica. Nonostante il nome della Brignone compaia nell'elenco della nazionale per la prossima stagione, la certezza di rivederla in gara ancora non c'è.

La campionessa, negli ultimi mesi, ha mantenuto una linea prudente. Anche durante la cerimonia organizzata dalla Valle d'Aosta per celebrare gli atleti medagliati, alla quale hanno partecipato anche Federico Pellegrino e Lorenzo Sommariva, la campionessa ha ribadito il concetto espresso più volte dopo l'infortunio."Ho sempre detto che avrei cercato di stare meglio e provare a tornare sugli sci. ma sarà il mio corpo a decidere se sarò in grado o meno di affrontare un’altra stagione. Non ho mai messo in dubbio la volontà di provarci", sottolinea.

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Determinata a tentare il rientro, ma non a tutti i costi: ogni scenario resta aperto. E per il momento, Brignone non avrebbe in programma un nuovo intervento chirurgico: la sciatrice ha spiegato che l'eventuale rimozione dei mezzi di sintesi non è nei suoi programmi. "Al momento non è previsto. Non è ancora possibile togliere ferri e viti, sono quelli che tengono insieme la tibia e in vista della possibilità di tornare a sciare e affrontare una nuova a stagione mi danno stabilità ma in questo momento non sono il problema principale", conclude Federica Brignone

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