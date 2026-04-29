Federica Brignone, intervista saltata a Belve: una bomba, c'entra Sofia Goggia

L'intervista di Belve a Federica Brignone non andrà in onda. La notizia era già sulla bocca dei ben informati settimane fa. Ora però emergono nuovi dettagli. In particolare sul motivo per cui, in accordo con il programma di Rai 2, la campionessa di sci abbia deciso di far saltare la puntata. Il motivo? Stando a quanto fatto emergere da Chi, da Brignone sarebbe arrivata dopo la fine dell'intervista una richiesta di tagli, che non era stata accolta dalla conduttrice Francesca Fagnani e dalla produzione. Risultato? Stop alla messa in onda.

D'altronde la rivalità tra le due sciatrici non è un mistero. Una competizione che nasce da caratteri opposti, stili di sciata differenti e una competitività estrema, che le ha portate a essere i pilastri dello sci alpino italiano. "Da lei devo imparare tanto. La testa in questo sport è tutto. Quando ho iniziato, forse ero un po' più avanti io, negli ultimi anni ha messo la freccia ed è andata, ma ognuno ha il suo percorso", si era espressa la Goggia qualche mese fa in merito alla stessa Brignone. Insomma, antagonismo sì ma anche tanta stima.