Christian Chivu, il racconto del comunismo di Ceausescu: "La libertà? Una fetta di prosciutto"

È Christian Chivu a svelare cos'è davvero il comunismo. L'allenatore dell’Inter ha raccontato la sua esperienza di vita negli anni del regime comunista di Nikolau Ceausescu. "Ero un bambino felice. Avevo poche cose, quelle consentite dal regime comunista in Romania. Ma sono cresciuto con l’educazione ricevuta da parte dei miei, appassionato di essere un bambino, con la voglia di non perdere quella felicità. Avevamo poco, ma ce lo godevamo tutto". Appassionato da sempre di calcio, "perché mio papà era un ex giocatore. All’epoca faceva l’allenatore di una squadra amatoriale. Io da piccolo ero felice, ansioso di scoprire quello che il mondo mi avrebbe offerto".

Poi la caduta dell'ex Presidente della Repubblica Socialista di Romania: "Erano i giorni di Natale. Mio papà era subingegnere in una fabbrica di armi. L’azienda era stata chiusa e a tutti i dipendenti era stato dato l’ordine di presidiare luoghi strategici. Una sera papà tornò a casa e disse che doveva andare a fare la guardia e ci raccomandò di non uscire di casa perché a Timisoara avevano cominciato a sparare contro i manifestanti. Quella notte l’ho vissuta con grande ansia, si sentivano gli spari anche da casa". Da qui il ricordo preciso, scolpito: "Mio padre che esce di casa la sera essendosi rasato e la mattina dopo torna con la barba".