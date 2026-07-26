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Attentato a Berlino, Ilaria Salis denuncia l'"estrema destra": massacrata sui social

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domenica 26 luglio 2026
Attentato a Berlino, Ilaria Salis denuncia l'"estrema destra": massacrata sui social

2' di lettura

Ilaria Salis non sbaglia un colpo. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra sta vivendo una settimana sui generis. Lady okkupazioni è stata condannata dal tribunale di Milano per aver licenziato alcuni suoi collaboratori senza giusta causa. Lei ha provata a difendersi alla sua maniera, ma persino nel suo partito c'è grande imbarazza per l'ennesimo scandalo politica dentro Avs. Può andar peggio? Sì. Salis ha deciso di commentare anche l'attentato di ieri, sabato 25 luglio, a Berlino dove un estremista islamico al volante della sua auto ha travolto la folla presente al Gay Pride, uccidendo una persona e ferendone molte. Salis, però, ha tirato in ballo l'estrema destra che in questo specifico caso non c'entra nulla.

"Massima solidarietà alle vittime dell’orrendo attentato al Pride di Berlino - il commento di Salis su X -. Le dinamiche dell’attacco e le responsabilità sono ancora da accertare. Però sappiamo che, in generale, il fanatismo religioso e l’estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza nei confronti della comunità LGBTQI+. Non possiamo permettere che questo odio oscurantista, di diversa matrice ma in fondo così simile, trovi spazio nelle nostre società. L’antifascismo per me è anche questo: difendere sempre il diritto di ciascunə a essere sé stessə, ad amare chi ama e a vivere in libertà, senza paura né sotto il peso dei pregiudizi. Siamo con voi!".

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Sotto al suo post in tanti hanno lasciato commenti pieni di sdegno: "Non riesce a dire che l'attentatore è islamico, che l'islam odia i gay, perché smonta le sue teorie idiote. Ma riesce comunque ad accusare la destra, anche quando non c'entra nulla", "Sei riuscita a infilarci il fascismo pure qui. Senza motivo. Anzi, senza giusta causa", "Islamista investe gente al gay pride: colpa dell'estrema destra", "Vedi il Fascismo pure negli islamisti, i terroristi che voi difendete. Sei imbarazzante", "Volevamo commentare, ma vediamo che ci stanno pensando gli altri. Continuate così, amici".

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