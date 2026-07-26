Chi l'ha visto, Federica Sciarelli fa paura: chi sta dicendo no

Incombe una specie di timore reverenziale (forse esagerato): così va interpretata questa raffica di rifiuti alla conduzione dello storico programma Chi l’ha visto?, orfano di Federica Sciarelli. Nessuno osa prendere il posto di una conduttrice tanto amata e seguita, diventata davvero un tutt’uno con il programma sulle persone sparite di Raitre. Erano più di vent’anni che era il simbolo del programma e sembra che tutti abbiano paura, perché il confronto sarebbe schiacciante.

Tantissimi i “no” incassati alla proposta della Rai di raccogliere l’eredità di Federica. I conduttori Peppe Rinaldi, Giorgia Cardinaletti, Massimo Giletti, Francesca Fialdini, persino il dirigente Rai Stefano Coletta che di Chi l’ha visto? è stato autore. Non se l’è sentita, dopo una lunga riflessione e ha risposto picche: «Ognuno deve fare il suo mestiere», ha spiegato. Stessa opinione del giornalista Domenico Iannacone, che ha sottolineato: «Come Federica Sciarelli non c’è nessuno», aggiungendo di non voler creare “surrogati” televisivi. Il nome del possibile sostituto è quindi ancora da definire.

LA SVOLTA “INTERNA”

Nelle ultime ore, la svolta. Sembra certo che il ruolo toccherà a uno di questi “interni” Rai: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga, tutti inviati di Chi l’ha visto? La decisione di virare su una risorsa interna risponde a due esigenze ben precise. Da un lato vi è la volontà aziendale di garantire la continuità stilistica ed editoriale di un format complesso, affidandone le redini a professionisti che conoscono già a fondo i meccanismi della diretta, la gestione delle segnalazioni in tempo reale e il delicato rapporto umano e professionale con i familiari delle persone scomparse.

Dall’altro lato, la scelta raccoglie le sollecitazioni arrivate direttamente dai “chilhavisters”, la fidelizzata community di spettatori del programma. Nelle ultime settimane, i fan della trasmissione hanno inviato numerose e-mail alla redazione e popolato i canali social con messaggi e post, chiedendo esplicitamente che il testimone venisse passato a un giornalista già familiare al pubblico a casa.

Peraltro la stessa Federica Sciarelli, in una intervista di gennaio a Mario Manca su Vanity, aveva dichiarato: «Dopo di me Chi l’ha visto? lo condurrà una delle mie inviate, anche se sarà difficile lasciarlo andare». Lei l’ha lasciato andare e si sa: nessuno è insostituibile.

La conduttrice, vicino alla pensione, ha preso la sua decisione. Trovare un sostituto non è facile, ma ce l’hanno fatta anche a Sanremo, dopo i trionfi di Amadeus e Carlo Conti. Il programma torna in onda il 23 settembre su Raitre. Questo mistero e questi colpi di scena ne accrescono l’attesa.