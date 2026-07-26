Pirlo rischia il posto, un clamoroso sfogo rubato: "Ma allora perché?"

C'è una frase attribuita ad Andrea Pirlo, un passaggio nel finale del retroscena del Corriere della Sera, che lascia presagire il peggio per il futuro del possibile, nuovo ct della Nazionale. L'ex gloria azzurra, campione del mondo nel 2026 e fenomeno in campo con Milan e Juventus ma non entusiasmante nelle nuovi vesti di allenatore, dal 2020 a oggi, si trova attualmente in Austria, in ritiro con il Dubai United di cui è mister in attesa di una firma con la Figc che ancora non arriva.

Andrea Pirlo, il Pd lo esonera: "Deve rinunciare al suo incarico" L'ipotesi di Pirlo come commissario tecnico della Nazionale di calcio "arriva dopo un'altra ipotesi che ave...

Nelle ultime ore, ai dubbi tecnici sulla sua affidabilità da selezionatore, si sono aggiunte voci fuori controllo sul suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa (il Pd in testa ha imbastito una campagna contro il Pirlo ct, auspicando come minimo una risoluzione di quel contratto commerciale) e i sospetti sul possibile conflitto d'interessi rappresentato dalla professione di suo figlio Nicolò e di Christian, il primogenito di Paolo Maldini, il direttore tecnico che lo ha scelto per la Nazionale. Entrambi i rampolli, infatti, sono collaboratori di due importanti agenzie di procuratori. Il problema di opportunità, insomma, è sul tavolo.

Andrea Pirlo ct della Nazionale, chi ha tifato contro di lui: si parte subito malissimo Di certe al momento ci sono solo le cifre: un contratto da 1,5 milioni all’anno fino al 2030, a cui si aggiungeran...

Secondo il Corsera, Pirlo dall'Austria "ha giudicato strumentali le polemiche. Ha intravisto nelle parole di tanti politici «ipocrisia», chiedendosi allora perché si sia disputato il Mondiale negli Stati Uniti, paese in guerra con l'Iran". Agli sfoghi raccolti, pesanti, si sovrappone anche una sensazione piuttosto fosca: il 47enne bresciano, sottolinea sempre il Corriere della Sera, "sa che il suo ingaggio ora è a rischio: ieri infatti Giovanni Malagò non si è fatto sentire (al contrario di giovedì) per tranquillizzarlo. Brutto segno". Non proprio una buona accoglienza per l'uomo che ha la missione di risollevare il calcio italiano.