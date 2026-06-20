Milan alla deriva, spunta Kirovski: l'amico di Ibra che ha distrutto le giovanili

Il Milan che da ormai un mese si muove in modo dilettantesco potrebbe finire in mano a chi ha fatto finire Milan Futuro nei dilettanti. Jovan Kirovski è infatti diventato il favorito per coprire la carica di direttore sportivo.

Sarebbe un incredibile caso di promozione per demeriti sportivi, visto che la seconda squadra rossonera è scivolata di categoria nonostante un budget da alta serie C. E chi lo aveva messo alla guida del progetto? Il “boss” Ibrahimovic, naturalmente, che tempo addietro sbarcava a Los Angeles proprio grazie alla leva dell’allora direttore tecnico dei Galaxy, Kirovski appunto.

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Diranno che non hanno trovato un direttore che li convinceva, e per forza, verrebbe da dire: gli svincolati di giugno, in quanto tali, non convincono. Potrebbe essere- oppure no: ormai è difficile capirci qualcosa - il caso di Domenico Teti, ultimo nome uscito dalla lotteria, ex Wolverhampton che in Italia ha fatto il ds del Novara dal 2014 al 2018, vincendo il campionato di... serie C. Almeno Teti potrebbe operare da ds, ed è il motivo per cui il suo nome è rimbalzato dopo quello di Kirovski, che non ha completato il corso all’Unisalento e di conseguenza non ha potuto dare l’esame a Coverciano, forse perché troppo impegnato nella costruzione di Milan Futuro. I due potrebbero essere abbinati, l’uno davanti e l’altro dietro le quinte assieme a Bobby Gardiner, altra promozione interna sponsorizzata da Ibrahimovic, e poco conta che l’Head of Performance Analytics esca da una stagione in cui le performance non sono state propriamente all’altezza della situazione. Quantomeno è stato uno dei promotori di Amorim, che attende di sapere con chi parlare.

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Alla fine Ibrahimovic sembra si stia avvicinando all’obiettivo iniziale: diventare davvero il boss, come diceva di essere due anni fa. Da grandi poteri, però, derivano grandi responsabilità: lo svedese non potrà più essere colui che giudica l’operato degli altri, ma dovrà essere colui che viene giudicato.