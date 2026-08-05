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Igli Tare, furto sul treno e arresto dopo i funerali di Baresi

di Lorenzo Pastugliamercoledì 5 agosto 2026
Igli Tare, furto sul treno e arresto dopo i funerali di Baresi

2' di lettura

Quella che doveva essere una giornata dedicata all'ultimo saluto a Franco Baresi si è trasformata in un imprevisto per Igli Tare. L'ex direttore sportivo del Milan, dopo aver partecipato martedì 4 agosto alla cerimonia funebre nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, è rientrato a Roma in treno, ma durante il viaggio ha subito il furto della borsa che aveva sistemato nella cappelliera. Il dirigente si è accorto dell'accaduto soltanto una volta arrivato alla stazione Termini. Senza perdere tempo si è rivolto agli agenti della Polizia Ferroviaria del compartimento Lazio, facendo scattare immediatamente le ricerche.

A raccontare l'episodio è stata la stessa Polizia attraverso i propri canali social: "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera”. L'intervento degli agenti si è rivelato decisivo. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della stazione, i poliziotti sono riusciti a ricostruire rapidamente i movimenti del responsabile, individuandolo nel giro di pochi minuti: ”L’uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario", spiegano ancora le forze dell'ordine, sottolineando come la vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi.

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Sono le 9 del mattino e, anche se l'inizio del funerale è previsto per le 11, nel piazzale antistante la Basi...

Il post si chiude con un messaggio che sintetizza l'esito dell'operazione: "Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro #essercisempre”. Per Tare, dunque, lo spavento è durato poco. Dopo il furto e la denuncia, la pronta risposta della polizia ferroviaria ha permesso di recuperare il bagaglio e assicurare il presunto autore del colpo alla giustizia.

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