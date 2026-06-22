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Milan, Almstadt ds e l'attacco di Boban: "Cosa capisce lui di pallone", in che mani è il Milan

di Lorenzo Pastuglialunedì 22 giugno 2026
Milan, Almstadt ds e l'attacco di Boban: "Cosa capisce lui di pallone", in che mani è il Milan

2' di lettura

Il giudizio di Zvone Boban su Hendrik Almstadt risale a circa un anno fa, ma nel mondo rossonero continua a pesare come se fosse stato pronunciato ieri. Nel nuovo assetto costruito da Gerry Cardinale, basato su una struttura molto più interna e orientata ai modelli organizzativi moderni, quelle parole tornano spesso a galla quando si parla di equilibri e competenze. Boban, intervistato da Andrea Longoni, non aveva usato mezzi termini. A proposito del dirigente tedesco disse: "Cosa ne capisce lui di pallone", una frase che sintetizza bene la distanza tra la sua visione e quella dell’area dirigenziale attuale rossonera.

Ma chi è Almstadt? Laurea alla London School of Economics, MBA ad Harvard e passato in Goldman Sachs, è entrato nel calcio dalla porta dei dati. Dopo l’esperienza all’Arsenal al fianco di Ivan Gazidis, oggi Ivan Gazidis, e una parentesi all’Aston Villa, è arrivato al Milan nel 2019 e da allora ha lavorato soprattutto dietro le quinte. Nel periodo condiviso con Paolo Maldini e Zvone Boban, Boban ha raccontato un clima di forte tensione interna. In particolare ha ricordato: "Ci avevano pure messo uno lì, un certo Hendrik, non so, non capisce un cosa ne capisce lui di pallone — le sue parole — che doveva avallare quello che facevamo noi, come se lui fosse un controllore”. 

Almstadt ha sempre operato nell’area dei dati, delle valutazioni economiche e della sostenibilità dei trasferimenti, contribuendo alla modernizzazione dei processi di scouting e reclutamento. Oggi il suo ruolo si è evoluto in quello di responsabile del Player Trading, dentro una struttura più ampia che dialoga anche con Ruben Amorim e con l’area di Football Intelligence. Resta aperto il dibattito tra chi vede in questo modello una rivoluzione necessaria e chi, come Boban, continua a ritenere che senza “capire il pallone” nessun sistema basato solo sui dati possa davvero funzionare nel calcio di alto livello.

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