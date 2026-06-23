Milan, l'addio di Claudio Filippi e il tam tam: lascia anche Maignan?

Dopo Massimiliano Allegri, saluta il Milan anche Claudio Filippi. L'addio del preparatore dei portieri era atteso insieme a quello dello staff del tecnico livornese, ma lascia comunque un segno a Milanello, soprattutto per il rapporto costruito nell'ultimo anno con Mike Maignan. Filippi ha affidato il suo saluto a Instagram, ringraziando il club, i tifosi e chi lavora quotidianamente nel centro sportivo rossonero. "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan", ha scritto, definendo Milanello un luogo unico e ricordando con affetto il gruppo dei portieri allenato durante la stagione. Un pensiero speciale è andato proprio a Maignan, oltre che a Pietro Terracciano, Lorenzo Torriani e Matteo Nava: "Un grazie dal profondo del cuore e un in bocca al lupo per un futuro raggiante”.

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Il suo addio, inevitabilmente, riporta l'attenzione sul futuro del portiere francese. Filippi è stato una delle figure più vicine a Maignan nell'ultima stagione, spesso al suo fianco sia durante gli allenamenti sia nelle partite. Un legame forte, nato sul campo e consolidato nel corso dei mesi. Anche per questo l'uscita dello staff di Allegri rappresenta un ulteriore elemento di riflessione per il numero 16 rossonero. Le richieste non mancano e il suo nome continua a circolare tra i principali club europei.

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