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Mondiali 2026, telecronista impazzisce: "Figli di putt***". Licenziato in tronco

di Lorenzo Pastugliamercoledì 24 giugno 2026
Mondiali 2026, telecronista impazzisce: "Figli di putt***". Licenziato in tronco

2' di lettura

I Mondiali di Jorge Vera, detto ‘Chipi’ si sono chiusi di colpo, davanti a un microfono ancora acceso. Il telecronista paraguaiano, tra le voci più note di Abc, abituato da anni a raccontare grandi eventi, è stato infatti escluso dal torneo dopo lo sfogo in diretta durante Paraguay-Turchia, gara vinta dalla nazionale sudamericana ma resa complicata dall’espulsione di Miguel Almirón nel finale di primo tempo.

L’episodio che ha cambiato la partita è arrivato proprio prima dell’intervallo. Almiron è stato espulso dopo revisione al Var per un gesto ritenuto irregolare: essersi coperto la bocca mentre parlava a un avversario. Ivan Barton, arbitro salvadoregno, è stato richiamato al monitor e ha deciso per il rosso diretto, in applicazione della nuova interpretazione Fifa sui comportamenti verbali ritenuti offensivi. In cabina di commento, Vera non è riuscito a trattenersi. La reazione è stata immediata, furiosa, senza filtri: "Ladro, ladro, Barton!", è la prima esplosione. Poi il tono è salito ancora: "Hanno ucciso il calcio!", "Fifa, avete ucciso il calcio!", "Infantino, sei responsabile di questo!".

Da lì in avanti la diretta si è trasformata in uno sfogo continuo. "Fifa, assumiti la responsabilità di aver trasformato il calcio in questo! Una vergogna. Dovresti vergognarti, Infantino!", ha insistito. E ancora: "Fott*** ladri! È questo che dobbiamo venire a vedere ai Mondiali?", "Che figli di putt***! Questo è inspiegabile, questa è una vergogna!", "Stanno distruggendo il calcio e ci lasciano con un giocatore in meno. Figli di putt***!".

La Fifa è intervenuta così rapidamente e ha revocato l’accredito al giornalista, che di fatto è stato escluso dal resto del torneo. Nei giorni successivi Vera ha provato a ricucire con un lungo messaggio pubblico: "Nelle ultime ore ho inviato una lettera alla Fifa esprimendo le mie sincere scuse per l'accaduto", ha detto. E aggiunge: "Ho deluso il pubblico di ABC Cardinal, ABC TV e tutte le nostre piattaforme che si fidano del nostro lavoro ogni giorno”. Nel suo intervento non sono mancate le scuse ai colleghi e alla famiglia: "Non sono stato un buon esempio in quei pochi secondi”. Anche ABC Cardinal ha preso posizione e contestato la decisione della Fifa, parlando di sanzione "estrema e sproporzionata". Ma la linea è rimasta ferma: per Vera, il Mondiale è finito.


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