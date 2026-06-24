Mondiali 2026, telecronista impazzisce: "Figli di putt***". Licenziato in tronco

I Mondiali di Jorge Vera, detto ‘Chipi’ si sono chiusi di colpo, davanti a un microfono ancora acceso. Il telecronista paraguaiano, tra le voci più note di Abc, abituato da anni a raccontare grandi eventi, è stato infatti escluso dal torneo dopo lo sfogo in diretta durante Paraguay-Turchia, gara vinta dalla nazionale sudamericana ma resa complicata dall’espulsione di Miguel Almirón nel finale di primo tempo.

L’episodio che ha cambiato la partita è arrivato proprio prima dell’intervallo. Almiron è stato espulso dopo revisione al Var per un gesto ritenuto irregolare: essersi coperto la bocca mentre parlava a un avversario. Ivan Barton, arbitro salvadoregno, è stato richiamato al monitor e ha deciso per il rosso diretto, in applicazione della nuova interpretazione Fifa sui comportamenti verbali ritenuti offensivi. In cabina di commento, Vera non è riuscito a trattenersi. La reazione è stata immediata, furiosa, senza filtri: "Ladro, ladro, Barton!", è la prima esplosione. Poi il tono è salito ancora: "Hanno ucciso il calcio!", "Fifa, avete ucciso il calcio!", "Infantino, sei responsabile di questo!".

Este es el video de los insultos proferidos por el periodista paraguayo JORGE “Chipi” VERA luego de la expulsión de un jugador paraguayo en el juego vrs.

Dichos insultos conllevaron a que FIFA cancelara la acreditación mundialista del relator paraguayo.

Pelota Yara pic.twitter.com/IMkrnlhnEH — VAR502GT (@VAR502GT) June 23, 2026

Da lì in avanti la diretta si è trasformata in uno sfogo continuo. "Fifa, assumiti la responsabilità di aver trasformato il calcio in questo! Una vergogna. Dovresti vergognarti, Infantino!", ha insistito. E ancora: "Fott*** ladri! È questo che dobbiamo venire a vedere ai Mondiali?", "Che figli di putt***! Questo è inspiegabile, questa è una vergogna!", "Stanno distruggendo il calcio e ci lasciano con un giocatore in meno. Figli di putt***!".

La Fifa è intervenuta così rapidamente e ha revocato l’accredito al giornalista, che di fatto è stato escluso dal resto del torneo. Nei giorni successivi Vera ha provato a ricucire con un lungo messaggio pubblico: "Nelle ultime ore ho inviato una lettera alla Fifa esprimendo le mie sincere scuse per l'accaduto", ha detto. E aggiunge: "Ho deluso il pubblico di ABC Cardinal, ABC TV e tutte le nostre piattaforme che si fidano del nostro lavoro ogni giorno”. Nel suo intervento non sono mancate le scuse ai colleghi e alla famiglia: "Non sono stato un buon esempio in quei pochi secondi”. Anche ABC Cardinal ha preso posizione e contestato la decisione della Fifa, parlando di sanzione "estrema e sproporzionata". Ma la linea è rimasta ferma: per Vera, il Mondiale è finito.



