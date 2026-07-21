Toro seduto: l'errore fatale di Scaloni

È sempre facilissimo parlare dalla poltrona e figuriamoci a cose fatte, ma la nostra fortuna è esattamente questa: esistiamo per rompere le balle e lo facciamo ben volentieri. Lionel Scaloni si è dimostrato uno del commissari tecnici più saggi e preparati del globo intero, ma ’sto fatto l’altra sera non si è visto nemmeno un po’. Ha sbagliato in molte cose: nella scelta dell’undici iniziale, nella gestione tattica della partita, nella sequenza delle sostituzioni e, soprattutto, nell’aver rinunciato al ragazzo che arrivava alla finale con il luccichio negli occhi di chi pareva ispiratissimo.

Lautaro Martinez è rimasto a guardare per tutti i 120 minuti (più recupero) del match tra Spagna e Argentina e non è facile trovare una spiegazione. Il suo Ct l’ha motivata con gli infortuni di Tizio e Caio e l’espulsione di Enzo Fernandez, ma sono alibi che reggono fino a un certo punto. Lautaro ha disputato un Mondiale migliore di Julian Alvarez ed è su un altro pianeta rispetto a Giuliano Simeone. Se per questioni strategiche poteva aver senso far partire negli 11 l’attaccante dell’Atletico, non c’è una spiegazione nell’aver ignorato l’interista nelle oltre due ore di gioco. Lautaro a conti fatti è stato l’autore dell’ultimo tiro in porta di un argentino al Mondiale (quello decisivo contro l’Inghilterra) perché in finale nessuno ha inquadrato lo specchio, nemmeno sua santità Leo Messi.