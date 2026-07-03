Bastoni in Serie A rischia “l’effetto-Colosseo”

Se Alessandro Bastoni dovesse rimanere all’Inter, farà bene a blindare la propria psiche, perché si ritroverà in un ecosistema ambientale ancor più tossico di quello che ha dovuto sopportare negli ultimi mesi dello scorso campionato. Diranno che è già allenato per questo, ma non si è mai abbastanza pronti al peggio che, in questo caso, deve ancora venire perché il tifoso medio non valuta quasi mai la gravità oggettiva di un fatto, semmai ne calcola la potenziale utilità come arma di ricatto emotivo. E stavolta l’arma è servita su un piatto d’argento.

Agli occhi di chi ha fischiato Bastoni in numerosi stadi d’Italia, la vicenda che lo coinvolge in questi giorni - non si presenterà davanti al pubblico ministero oggi, secondo quanto anticipato dal suo avvocato, Salvatore Scuto - è meno grave rispetto ai fatti sportivi o antisportivi visti nelle partite tra Italia e Bosnia e tra Inter e Juventus, ma è un pretesto perfetto per logorarlo ulteriormente. Il giocatore e l’Inter devono prepararsi al peggio: a meno che l’indagine non venga velocemente archiviata, ogni mese ci sarà un nuovo aggiornamento che darà ulteriore fiato ai tromboni che popolano le tribune.

SIRENE SPAGNOLE È fisiologico chiedersi: gli conviene restare? Probabilmente no. E conviene all’Inter che Bastoni resti, Inter che in questa storiaccia è chiaramente la più grande parte lesa? Forse la risposta è nel mercato che non vive di sentimenti e si è già messo in moto. In Spagna già sussurrano che il Real Madrid punti a ottenere uno sconto sul cartellino. L’Inter dovrà superarsi per proteggere nuovamente prima l’uomo Alessandro e poi il giocatore Bastoni, che è tra l’altro uno dei più importanti asset del club. Ed è anche su queste vicende che si misura la grandezza di un club. Il consiglio più banale è quello di fare ciò che dice la mente, e non il cuore. Chiedere di essere ceduto significa non percepire l’addio come.