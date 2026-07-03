Messi, Mbappé e i loro fratelli: un Mondiale per soli fenomeni

Le stelle del calcio mondiale stanno illuminando il torneo americano. Non era scontato che tutti i calciatori più forti rendessero al massimo nello stesso momento. Anzi, stanno andando oltre ogni previsione, se si considera il duello a distanza a suon di record tra Messi e Mbappé, l’esordio da brividi di Haaland ma anche i colpi di classe di Vinicius e i gol pesantissimi di Kane. Finora è stato il Mondiale dei numeri “dieci”, “nove” e “sette”, con grande soddisfazione della Fifa che sta regalando al mondo uno spettacolo più unico che raro. I “nove” stanno dominando la classifica marcatori con 29 gol complessivi nel torneo, ma i “sette” e i “dieci” inseguono a poca distanza (rispettivamente 27 e 25 centri). Ovviamente a gonfiare il dato dei numeri “dieci” sono Messi e Mbappé, gli attuali capocannonieri del torneo con 6 reti a testa. Il fuoriclasse argentino ha anche una partita in meno rispetto al rivale: detiene già il record del maggior numero di gol ai Mondiali (19), ma può ritoccarlo ulteriormente in occasione del sedicesimo di finale con Capo Verde (in programma a mezzanotte, diretta Rai e Dazn). Finora il torneo di Messi è stato epico: nessuno metteva in dubbio la sua classe a 39 anni, ma che fosse ancora in grado di fare così tanto la differenza non era affatto scontato.

L’Argentina gioca per lui e lui con il suo “calcio camminato” trova sempre le energie per accendersi negli ultimi metri. Tripletta all’esordio con l’Algeria, doppietta con l’Austria, gol su punizione da subentrato con la Giordania: stanotte proverà a segnare per la quarta partita consecutiva contro Capo Verde, la cui difesa ha però clamorosamente fermato sullo 0-0 la Spagna nella fase a gironi.

PRIMATI

Indipendentemente da quanto in là Messi riuscirà a spingersi con i gol, prima o poi è destinato a essere superato da Mbappé. Quest’ultimo è già a quota 18 e ha come minimo altri due Mondiali da giocare in carriera, tra l’altro con una nazionale che è nettamente la più forte e probabilmente lo rimarrà ancora per parecchio tempo. Rispetto al recente passato Mbappé non solo fa caterve di gol, ma gioca anche con e per la squadra: la differenza si nota e l’impressione è che solo la Francia possa perdere questo Mondiale, magari un’altra volta in finale contro l’Argentina... Di certo l’ottavo con il Paraguay (domani alle 23) non impensierisce i galletti, che anzi potranno sfruttare l’occasione per gonfiare ulteriormente le statistiche (c’è anche quel fenomeno di Olise che ha dato via già 5 assist, è a -1 dal record di una singola edizione del Mondiale detenuto da Pelé). Molto più difficili saranno le sfide che attendono Kane e Haaland, appaiati a quota 5 nella classifica marcatori. L’uragano inglese si è abbattuto sul Congo con una doppietta che ha ribaltato il risultato nel finale e spedito i Tre Leoni agli ottavi, dove se la vedranno con i padroni di casa del Messico (lunedì alle 2 di notte) che sono lanciatissimi dopo quattro vittorie consecutive senza subire gol. E che dire di Haaland, esordiente di lusso che si sta confermando la solita macchina da gol anche ai Mondiali. La Norvegia ha superato la Costa d’Avorio proprio grazie a un suo tap-in nei minuti finali e adesso sfiderà il Brasile in uno degli ottavi più interessanti di questa edizione (domenica alle 22). Brasile che sta faticando ma sta andando avanti soprattutto grazie alle giocate di Vinicius, un “sette” dal dribbling ubriacante che segna però quasi come un “nove”: è già a quota 4, ai sedicesimi contro il Giappone è rimasto a secco ma ha comunque guidato la rimonta a suon di giocate decisive. E per lui come per gli altri fenomeni il meglio deve ancora venire...