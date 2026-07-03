Mastella a cuore aperto: "Ho un tumore e la paura di morire da solo"

"No, non ho paura. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me": Clemente Mastella, sindaco di Benevento, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, dopo che ieri, durante la celebrazione della Madonna delle Grazie, a sorpresa e visibilmente commosso, ha rivelato di essere malato. "Ho un tumore - ha spiegato -. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato".

Il primo cittadino ha parlato subito dopo l’arcivescovo Michele Autuoro, che aveva rivolto un pensiero ai malati. "Quelle parole mi hanno scosso profondamente", ha detto Mastella. Che quindi ha precisato: la mia "non è stata una decisione. La cerimonia prevedeva il mio intervento da sindaco. Fino a poco prima avevo parlato dello scisma, esprimendo solidarietà alla Chiesa di Roma. Poi l’arcivescovo ha parlato della solitudine dei più fragili. È stato un impulso". Il sindaco ha pensato "che probabilmente quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrei parlato in chiesa nel giorno della Madonna delle Grazie: sono alla fine del mio secondo mandato da sindaco di Benevento. Così ho detto: 'Anch’io sono malato e spero di farcela'".