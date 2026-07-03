Mastella, l'odio social non risparmia nemmeno lui

Ci sono momenti in cui un Paese dovrebbe fermarsi, anche solo per un istante, e ritrovare un briciolo di umanità comune. Un sindaco ottantenne, con la voce rotta dall’emozione, che davanti a una basilica gremita chiede di essere accompagnato nella preghiera perché sta affrontando un tumore, dovrebbe essere uno di quei momenti. E invece no. Invece c’è chi apre lo smartphone e scrive che spera in una «dipartita dolorosa e nella più completa solitudine».

Parliamo di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che nel giorno della festa della Madonna delle Grazie ha trovato il coraggio - perché di coraggio si tratta - di dire pubblicamente: «Anche io sono malato, spero di farcela». Una confessione intima, con gli occhi lucidi e la voce che tradiva la fatica di chi normalmente vive di parole sicure e battute pronte. Chiunque abbia un minimo di sensibilità residua avrebbe dovuto limitarsi al silenzio, o tutt’al più a un pensiero di vicinanza. Invece sono arrivati fiumi di insulti e sarcasmo gratuito. Ovviamente moltissimi sono stati soprattutto gli attestati di affetto e solidarietà.