Mondiali 2026, Inghilterra a tutto Viagra: contro il Messico con "l'aiutino"

Messico-Inghilterra è una sfida che sembra sfidare il destino. Da un lato del rettangolo verde gli inglesi, fieri inventori del football, ma mai vincitori, tra Mondiali ed Europei, a eccezione della Coppa del Mondo giocata in casa nel 1966. Dall’altro lato quel Messico apparso in grande forma nella prima parte della manifestazione iridata disputata in casa - con quattro vittorie su quattro e nessun gol subito - ma mai capace di andare oltre la quinta partita di un Mondiale. Messico-Inghilterra si giocherà alle 2 di notte italiane (diretta Dazn) e sarà quindi una partita tra due squadre che lottano per spezzare le rispettive “maledizioni”.

A dare una mano ai messicani, certamente sfavoriti nei pronostici della vigilia, c’è lo Stadio Azteca di Città del Messico, considerato una fortezza per i padroni di casa.

Su 88 incontri disputati all’Azteca, il Messico ne ha persi soltanto due (poi 69 vittorie e 17 pareggi). Merito anche dell’altura, che mette in seria apprensione le avversarie non abituate a tali condizioni. L’Azteca, dopotutto, è situato a un’altitudine di 2.240 metri: nessuna nazionale europea è mai riuscita a vincere in questo stadio.

Insomma, la Nazionale dei Tre Leoni dovrà inventarsi qualcosa e in patria c’è chi studia una soluzione curiosa. Il famoso tabloid The Sun, infatti, suggerisce alla squadra di assumere Viagra, il farmaco utile al trattamento della disfunzione erettile. «Gli studi hanno dimostrato che, riducendo la pressione sanguigna nei polmoni, il farmaco contrasta la stanchezza e le vertigini che vengono avvertite ad alta quota», scrive il tabloid inglese. Il Viagra, tra l’altro, non è inserito nella lista delle sostanze proibite della Wada, l’agenzia mondiale antidoping. E chissà che Thomas Tuchel non ci faccia un pensierino... Alla vigilia dell’incontro il ct dell’Inghilterra ha evidenziato le difficoltà di adattamento: «Ci saranno molti ostacoli. È forse una delle partite più belle e stimolanti che si possano giocare. L’altitudine sarà sicuramente un grande svantaggio, perché non possiamo adattarci fisicamente».