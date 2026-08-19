Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Nizza, lo scontrino-scandalo dell'estate: "Quanto abbiamo pagato mezzo litro di acqua"

mercoledì 19 agosto 2026
Nizza, lo scontrino-scandalo dell'estate: "Quanto abbiamo pagato mezzo litro di acqua"

2' di lettura

Una bottiglietta da mezzo litro di acqua naturale a 8 euro. È il prezzo che ha lasciato sorpreso Davide, turista italiano in vacanza a Nizza, dopo una colazione in un bar del centro della città francese. Il conto complessivo è stato di 25,50 euro e comprendeva anche un cappuccino da 6 euro, un caffè americano da 4,50 euro e una piccola omelette nature da 7 euro.

A colpire maggiormente il turista è stato il costo dell’acqua, superiore persino a quello della pietanza ordinata dalla madre. "La cosa assurda è che mia madre si è seduta per mangiare un'omelette per colazione, pensando che il prezzo fosse più basso rispetto a quello degli altri bar. Alla fine si è rivelato che l'acqua costasse addirittura più dell'omelette", racconta Davide.

La famiglia aveva scelto il locale pensando di trovarsi davanti a un normale bar, senza particolari caratteristiche di lusso o una vista panoramica sul mare. Il prezzo dell’omelette era esposto all’esterno, mentre i costi delle bevande non erano stati verificati prima dell’ordine. "Non ci siamo preoccupati di guardare il prezzo dell'acqua e dei caffè. Li abbiamo ordinati direttamente, fidandoci del contesto", spiega il turista.

Dopo aver ricevuto lo scontrino, la famiglia ha controllato nuovamente il menu, scoprendo che il prezzo era effettivamente indicato: "Siamo tornati a verificare e in fondo al menu, nella sezione ‘acque minerali', c'era scritto 50 cl – 8 euro. Anche i caffè erano indicati". Pur riconoscendo che i prezzi fossero esposti, Davide considera la cifra sorprendente per un locale di quel tipo. "Si entrava in un bar del tutto normale, non in un ristorante stellato…", conclude, definendosi "incredulo" soprattutto per il costo dell’acqua.

tag
acqua
nizza
scontrino

Roba da matti Ischia, scontrino-choc in pasticceria: quanto addebitano per... il piano bar

Qui cambia tutto Garlasco, la clamorosa telefonata di mamma Sempio: "Andrea mi disse che quella mattina era al bar"

Idratazione estiva Acqua ghiacciata o a temperatura ambiente? Cosa disseta di più: la risposta ribalta tutto

ti potrebbero interessare

Nick Kyrgios positivo alla cocaina: "Ho fatto un errore enorme"

Nick Kyrgios positivo alla cocaina: "Ho fatto un errore enorme"

Lorenzo Pastuglia
Tirana, vincono la partita: una valigia piena di soldi lanciata nello spogliatoio

Tirana, vincono la partita: una valigia piena di soldi lanciata nello spogliatoio

Jannik Sinner ha un grosso problema al ginocchio: indiscrezioni molto pesanti

Jannik Sinner ha un grosso problema al ginocchio: indiscrezioni molto pesanti

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, la bomba di Puppo: "Infortunio molto serio..."

Jannik Sinner, la bomba di Puppo: "Infortunio molto serio..."

Lorenzo Pastuglia