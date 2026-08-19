Nizza, lo scontrino-scandalo dell'estate: "Quanto abbiamo pagato mezzo litro di acqua"

Una bottiglietta da mezzo litro di acqua naturale a 8 euro. È il prezzo che ha lasciato sorpreso Davide, turista italiano in vacanza a Nizza, dopo una colazione in un bar del centro della città francese. Il conto complessivo è stato di 25,50 euro e comprendeva anche un cappuccino da 6 euro, un caffè americano da 4,50 euro e una piccola omelette nature da 7 euro.

A colpire maggiormente il turista è stato il costo dell’acqua, superiore persino a quello della pietanza ordinata dalla madre. "La cosa assurda è che mia madre si è seduta per mangiare un'omelette per colazione, pensando che il prezzo fosse più basso rispetto a quello degli altri bar. Alla fine si è rivelato che l'acqua costasse addirittura più dell'omelette", racconta Davide.

La famiglia aveva scelto il locale pensando di trovarsi davanti a un normale bar, senza particolari caratteristiche di lusso o una vista panoramica sul mare. Il prezzo dell’omelette era esposto all’esterno, mentre i costi delle bevande non erano stati verificati prima dell’ordine. "Non ci siamo preoccupati di guardare il prezzo dell'acqua e dei caffè. Li abbiamo ordinati direttamente, fidandoci del contesto", spiega il turista.

Dopo aver ricevuto lo scontrino, la famiglia ha controllato nuovamente il menu, scoprendo che il prezzo era effettivamente indicato: "Siamo tornati a verificare e in fondo al menu, nella sezione ‘acque minerali', c'era scritto 50 cl – 8 euro. Anche i caffè erano indicati". Pur riconoscendo che i prezzi fossero esposti, Davide considera la cifra sorprendente per un locale di quel tipo. "Si entrava in un bar del tutto normale, non in un ristorante stellato…", conclude, definendosi "incredulo" soprattutto per il costo dell’acqua.