Jannik Sinner, l'impensabile vigilia della finalissima a Wimbledon: "Credo giochi l'Inghilterra..."

Oggi, sabato 11 luglio, è la vigilia della finalissima di Wimbledon. Ultimo atto del torneo più prestigioso del pianeta terra a cui Jannik Sinner si presenta per la seconda volta consecutiva, da campione in carica. Il numero uno al mondo si prepara così all'appuntamento che domani lo vedrà opposto ad Alexander Zverev sul Centre Court. In palio c'è il titolo dei Championships, con l'azzurro a caccia del secondo trionfo consecutivo sull'erba londinese e del quinto Slam della carriera. La sfida è in programma domenica 12 luglio e non inizierà prima delle 17 italiane.

Dopo la netta vittoria in semifinale contro Novak Djokovic, il ragazzo di San Candido è stato interpellato in conferenza stampa sul modo in cui trascorrerà le ore che lo separano dalla finale. Nessun rito particolare o gesto scaramantico, come ha spiegato lui stesso: "Nessuna scaramanzia - ha detto -. Sono una persona molto normale. Mi piace passare il tempo con il mio team e con gli amici, se sono presenti. In questo periodo c'è il Mondiale di calcio. Domani sera credo giochi l'Inghilterra. In questo periodo mi piace guardare il calcio. La finale domenica è alle quattro del pomeriggio (le 17 in Italia, ndr). Non è tardissimo, quindi non c'è bisogno di svegliarsi alle nove del mattino. Si può dormire un po' di più. Sono molto rilassato. Non ho abitudini che ripeto sempre nello stesso modo. Cerco anche di godermi il momento, perché so quanto siano rari giorni come questi. Arrivare in finale in uno Slam è molto difficile. Bisogna anche sapersi godere questi momenti e tutto il percorso che porta fin lì. Questo è tutto".