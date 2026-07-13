Tour, Van der Poel dà spettacolo a Ussel

Per due giorni ha provato senza successo a fare da pesce pilota tirando la volata al suo grande amico Jasper Philipsen che non ha saputo cogliere gli assist. Ma quando Mathieu Van Der Poel ha deciso di mettersi in proprio, il risultato è stato diverso. Sua la nona tappa del Tour sull’inedito traguardo di Ussel e sua anche la soddisfazione per essersi sbloccato dopo un periodo complicato. A marzo volava, come dimostrano le 4 vittorie comprese due tappe della Tirreno-Adriatico e nell’E3 Saxo Classic.

Poi però le Classiche non sono girate come avrebbe voluto e nemmeno i primi giorni della Grande Boucle. Ha saputo aspettare il momento, una fuga che ha animato una tappa corsa a tutta, nonostante il gran caldo che ha consigliato gli organizzatori di tagliare 30 km in partenza. Nella volata a quattro MVdP ha superato il norvegese Johannessen e il britannico Pidcock mentre la prima parte del gruppo, con tutti i big, è arrivata a 6 secondi regolata da un pimpante Filippo Ganna. Oggi riposo, domani Aurillac-Le Lioran, 166 km con tanta montagna.



CLASSIFICA DI TAPPA 1. Mathieu van der Poel (Ola) km 155 in 3h27'51", 2. Tobias Johannessen (Nor) st, 3. Tom Pidcock (Gbr) st, 4. Alex Baudin (Fra) st, 5. Filippo Ganna (Ita) a 6", 6. M. Pedersen (Dan) st.

CLASSIFICA GENERALE 1. Tadej Pogacar (Slo) in 32h17’04”, 2. Jonas Vingegaard (Dan) a 2’42”, 3. Isaac Del Toro (Mex) a 3’27”, 4. Remco Evenepoel (Bel) a 3’30”, 5. Juan Ayuso (Spa) a 3’34”, 6. Paul Seixas (Fra st) a 3’55”, 7. Florian Lipowitz (Ger) a 4’00”.