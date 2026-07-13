Jannik Sinner, parole inaspettate dopo il trionfo: "Mamma uscita due volte..."

Vincere è difficile. Confermarsi è un’impresa. Jannik Sinner è riuscito in entrambe le cose e ora sta lassù, nell’olimpo degli dei dello sport, ben saldo sulla sua nuvola. Contro Zverev è arrivato il quinto Slam e, come sempre, l’iter è lo stesso: braccia al cielo o crollo sul terreno di gioco, festa… e poi pensa alla mamma. Dietro il trionfo sul campo c’è anche una storia familiare, fatta di emozioni autentiche ed un legame forte. Dopo la vittoria a Wimbledon, il numero uno azzurro ha voluto dedicare un pensiero a sua madre, protagonista silenziosa anche durante la finale.

Il dettaglio non è sfuggito al campione italiano nel classico discorso di fine partita: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”, ha raccontato Sinner con un sorriso beffardo e ricambiato dalla mamma sugli spalti. Sinner ha spiegato di essersi accorto della tensione vissuta da Siglinde durante il match. Un momento che racconta il lato più umano del fuoriclasse altoatesino, abituato a gestire la pressione in campo, ma sempre molto attento alle emozioni della sua famiglia. La vittoria sull’erba londinese rappresenta un altro capitolo della straordinaria crescita di Sinner, ormai entrato nella storia del tennis italiano. Un successo che arriva dopo anni di lotte in campo e dopo un percorso condiviso con le persone più vicine, a partire proprio dai genitori.