Jannik Sinner, parole inaspettate dopo il trionfo: "Mamma uscita due volte..."

Vincere è difficile. Confermarsi è un’impresa. Jannik Sinner è riuscito in entrambe le cose e ora sta lassù, nell’olimpo degli dei dello sport, ben saldo sulla sua nuvola. Contro Zverev è arrivato il quinto Slam e, come sempre, l’iter è lo stesso: braccia al cielo o crollo sul terreno di gioco, festa… e poi pensa alla mamma. Dietro il trionfo sul campo c’è anche una storia familiare, fatta di emozioni autentiche ed un legame forte. Dopo la vittoria a Wimbledon, il numero uno azzurro ha voluto dedicare un pensiero a sua madre, protagonista silenziosa anche durante la finale.
Il dettaglio non è sfuggito al campione italiano nel classico discorso di fine partita: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”, ha raccontato Sinner con un sorriso beffardo e ricambiato dalla mamma sugli spalti. Sinner ha spiegato di essersi accorto della tensione vissuta da Siglinde durante il match. Un momento che racconta il lato più umano del fuoriclasse altoatesino, abituato a gestire la pressione in campo, ma sempre molto attento alle emozioni della sua famiglia. La vittoria sull’erba londinese rappresenta un altro capitolo della straordinaria crescita di Sinner, ormai entrato nella storia del tennis italiano. Un successo che arriva dopo anni di lotte in campo e dopo un percorso condiviso con le persone più vicine, a partire proprio dai genitori.
Jannik Sinner trionfa ancora: è lui il re di Wimbledon, per il secondo anno di filaJannik Sinner si conferma re di Wimbledon e bissa il successo del 2025 diventando il decimo giocatore dell'era Open ...
La mamma, come spesso accade, ha vissuto la partita in modo diverso rispetto al figlio. Lui concentrato sul gioco, lei costretta a fare i conti con la tensione del risultato. Non è la prima volta che succede. A volte nemmeno ci è arrivata al campo. E Sinner, una volta terminata la battaglia, ha voluto riconoscere anche quel peso emotivo. Jannik, fondamentalmente, è un ragazzo profondamente legato alle sue radici. La scena della mamma che lascia il box è diventata così uno dei momenti più teneri della giornata. Una piccola immagine capace di raccontare meglio di molte parole quanto anche i campioni, nei momenti più importanti, restino figli prima ancora che protagonisti dello sport. Ora, c’è una seconda parte di stagione da vivere, Sinner potrà scegliere le sue battaglie in base alla condizione fisica. E godersi serenamente il trono di numero uno del tennis mondiale.