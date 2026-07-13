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MotoGp, Marquez re: 10° trionfo in Germania

lunedì 13 luglio 2026
MotoGp, Marquez re: 10° trionfo in Germania

2' di lettura

Da 102 punti a soli 18 di svantaggio in un mese e mezzo. Roba impossibile per tutti, ma non se ti chiami Marc Marquez e hai ritrovato il feeling con la tua Ducati Desmosedici. Lo spagnolo ha completato il weekend del Sachsenring dominando anche il GP di Germania dopo la Sprint di sabato. E con i 37 punti incassati, significa di fatto aver quasi annullato il gap da Jorge Martin che resta leader del Mondiale Piloti.
Un successo costruito in partenza: scattato dalla pole, Marquez non si è mai voltato indietro, eguagliando così anche il record di Giacomo Agostini: 13 vittorie sulla stessa pista e 10 sono in MotoGp. Se a questo aggiungiamo che si avvicina anche il decimo titolo, quindi uno in più di Valentino Rossi, in Italia si farà anche meno amici. Gara spianata anche dalle cadute di suo fratello Alex e Fabio Di Giannantonio, con le Aprilia del Team Trackhouse di Ai Ogura (secondo nel Mondiale a -14 da Martin) e Raul Fernandez sul podio mentre Pecco Bagnaia ha duellato a lungo con Martin perdendo la sfida e chiudendo sesto. Assente invece Marco Bezzecchi, operato con successo per la frattura della clavicola sinistra. Dovrebbe essere a posto per la ripresa, dal 7 agosto a Silverstone.

CLASSIFICA PILOTI 1. Jorge Martin 208 punti, 2. Ai Ogura 194, 3. Marc Marquez 190, 4. Marco Bezzecchi 186, 5. Fabio Di Giannantonio 184, 6. Raul Fernandez 159, 7. Pedro Acosta 148, 8. Francesco Bagnaia 143.
CLASSIFICA COSTRUTTORI 1. Aprilia 330 punti, 2. Ducati 319, 3. KTM 190, 4. Honda 109, 5. Yamaha 69.

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