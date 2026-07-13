Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Montaruli inchioda la sinistra: "Adesso tirate fuori i nomi"

lunedì 13 luglio 2026
Montaruli inchioda la sinistra: "Adesso tirate fuori i nomi"

2' di lettura

«Non c’è nessuno stallo. C’è un’opposizione che dopo aver deciso di non dare il parere sul nome del presidente Rai indicato dal Cda, in cui lei stessa siede, ha deciso che l’ultimo suo colpo di coda per non arretrare rispetto al potere che aveva costruito era dimettersi dalla Commissione». Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai alla Camera, le suona alla sinistra.
«Ma i regolamenti sono chiari. La Commissione di Vigilanza non è un organo opinabile. Ci siamo dimessi anche noi per consentirne il rinnovo e bene hanno fatto le presidenze di Camera e Senato a chiedere a tutti i gruppi i nomi dei nuovi componenti», ha spiegato l’esponente di Fratelli d’Italia. Una lettura simile a quella già espressa dal forzista Maurizio Gasparri, secondo cui la maggioranza avrebbe fatto la propria parte indicando per tempo i nomi dei nuovi componenti, a differenza dell’opposizione. Il Pd, nemmeno a dirlo, strilla. Secondo la deputata Ouidad Bakkali lo stallo sarebbe tutta colpa della maggioranza. Per Bakkali, un’eventuale nomina d’ufficio dei componenti rappresenterebbe «una forzatura inaccettabile».

Sigfrido Ranucci, delirio-M5s: "È il piano di Giorgia Meloni"

Eccolo, Sigfrido. Il moralizzatore, ormai mollato da tutti, persino dall’ex consulente Giangaetano Bellavia (&laqu...

Dal punto di vista tecnico, con 25 voti già in Commissione, alla maggioranza basterebbero altri due voti favorevoli per raggiungere i due terzi previsti dalla legge sulla governance Rai e procedere, eventualmente, anche senza il via libera delle opposizioni. Uno scenario non da escludere, visto e considerato il continuo ostruzionismo dei progressisti. «I nuovi palinsesti Rai ci raccontano un servizio pubblico finalmente libero da una sinistra da sempre allergica al pluralismo. È finita l’era in cui la Rai sottostava ai diktat della militanza ideologica. La narrazione di “TeleMeloni” è una falsità. Se ne facciano una ragione: la Rai è di tutti gli italiani e l’informazione è finalmente liberata dal loro monopolio», ha poi aggiunto Augusta Montaruli.

Sigfrido Ranucci delira: "Siamo la memoria del Paese, un incubo per chi ci teme"

Ei fu. In Rai nessuno ha intenzione di seppellire Report, se non forse il suo conduttore, Sigfrido Ranucci, che sta anne...
tag
rai
augusta montaruli

Stop alle repliche Report, il M5s perde la testa dopo lo stop alle repliche: "Killeraggio, la Rai meloniana dovrà rispondere"

Faccia a faccia Sigfrido Ranucci, gli incontri con Lavitola anche nella redazione di Report

L'editoriale di Alessandro Sallusti Sigfrido Rannucci? Nessuna censura. E l'unico vero attentato lo ha sventato la Rai

ti potrebbero interessare

"Il no di Lavitola". Toh, che coincidenza: quando Report ha attaccato FdI

"Il no di Lavitola". Toh, che coincidenza: quando Report ha attaccato FdI

Roberto Tortora
L'Italia al vertice Usa contro il "terrorismo rosso", la sinistra impazzisce: "Modello fascistoide"

L'Italia al vertice Usa contro il "terrorismo rosso", la sinistra impazzisce: "Modello fascistoide"

Piacenza, Avs contro il dem che difende Mario Roggero: "Il Pd prenda provvedimenti"

Piacenza, Avs contro il dem che difende Mario Roggero: "Il Pd prenda provvedimenti"

Vannacci, l'ex consigliere Pasin passato dal Pd a Futuro Nazionale: "Quando gestivo un sexy shop..."

Vannacci, l'ex consigliere Pasin passato dal Pd a Futuro Nazionale: "Quando gestivo un sexy shop..."