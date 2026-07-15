Como, lezione al calcio italiano: la tournée si fa in riva al lago

Sono tornate alla ribalta le tournée, vi siete accorti? Dopo anni di ritiri fatti in casa nei propri nei centri sportivi, più comodi e attrezzati, sono riapparsi i viaggioni per il mondo, anche noti come “prendi e scappa” con il bottino garantito dagli sponsor. Così l’Inter, dopo una decina di giorni in Germania, volerà ad Hong Kong, lo stesso farà la Juventus prima di una capatina in Australia, mentre il Milan andrà prima in Australia e poi in Indonesia. Si affronteranno tra loro nella famosa Perth, sede che doveva ospitare quel Milan-Como e invece si accontenterà di questi test, a cavallo di sfide con alcuni top club: il Chelsea sia per il Milan sia per la Juventus (rispettivamente a Giacarta e a Hong Kong), il Manchester City per l’Inter (a Hong Kong). Poi c’è chi fa una cosa diversa. Opposta. Anziché andare in giro per il mondo, chiama il mondo a sé. Invece che cercare soldi altrove, i soldi cerca di attirarli.

La Como Cup è una piccola rivoluzione delle amichevoli estive, e non è il primo anno che il Como la organizza. Sta crescendo parallelamente alla squadra e al club. E via via diventa chiaro il disegno iniziale di un’iniziativa che sembrava puramente funzionale - consegnare a Fabregas delle amichevoli di spessore - e invece è qualcosa di più. Molto di più. Dal 28 luglio al primo agosto il Como ha invitato ben cinque squadre internazionali sul Lago per disputare non una serie di amichevoli, ma una specie di torneo.

PRESENTI

Ci saranno l’Al-Ula, neopromossa in Saudi Pro League; il Crystal Palace fresco campione di Conference League dall’Inghilterra; il Lens reduce da un incredibile secondo posto in Ligue 1; il Villarreal che ha chiuso terzo, davanti all’Atletico Madrid, l’ultima Liga; il Famalicão sorpresa dell’ultima Primeira Liga portoghese con un quinto posto dietro alle solite note. Dunque, una saudita più le quattro europee più performanti lo scorso anno in relazione alle attese e potenzialità, proprio come il Como. La formula ricorda quelle del vecchio Trofeo Tim: le sei squadre sono divise in due gironi da tre e si affronteranno, nella stessa sera, in mini-partite di 45’. A seconda del piazzamento accederanno poi a una delle tre finali (5°-6° posto, 3°-4° posto, 1°-2° posto) in programma nei giorni seguenti con una regolare partita da 90’. La Como Cup serve quindi a preparare seriamente la squadra di Fabregas a una stagione storica, la prima in Europa per il club lariano, direttamente nella grande Champions League, ma oltre a questo è perfetta per far conoscere il progetto. Perché ne è una perfetta sintesi: il club che valorizza il territorio in cui opera e il territorio che aiuta il club a crescere. La Como Cup cade in piena stagione turistica sul Lago, quindi non avrebbe senso per il Como spostarsi altrove. Meglio agire da padroni di casa, piuttosto che da ospiti, anche senza la nuova curva che è in piena costruzione - e dimostra che gli stadi, se c’è intesa e collaborazione tra privato e pubblico, si possono fare e anche velocemente. Il Como offre direttamente pacchetti da 3 notti con i biglietti delle partite e benefit premium a partire da 490 euro a persona. Se vi sembrano tanti forse vi sono sfuggiti i prezzi che girano di questi tempi in Italia... Almeno qui vedi due cose belle: il Lago e tutto ciò che lo circonda e una gran bella squadra che rappresenterà il calcio italiano in Champions e, intanto, gli suggerisce un modo intelligente per crescere.