Galeazzo Bignami zittisce in aula Pd e 5 Stelle: "Noi ci mettiamo la faccia, voi qualcos altro"

Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte stanno ancora festeggiando in maniera sguaiata sugli scranni di Montecitorio, tra applausi, urla "dimissioni dimissioni!", baci e abbracci, tra le fila di Fratelli d'Italia prende parola Galeazzo Bignami, capogruppo del partito di Giorgia Meloni. E le sue parole veementi risuonano nell'aula delal camera come un monito alle opposizioni.

"Abbiamo assunto un impegno dinanzi agli italiani, quelli di dare loro la possibilità di scegliere i deputati e le deputate che siedono in quest'Aula. Altri, che dicono di volerlo fare, non hanno presentato neanche un emendamento per farlo. E questo significa prendere in giro gli italiani", tuona Bignami riferendosi alla riforma della legge elettorale in discussione. Pochi minuti prima, l'emendamento a firma FdI che reintroduceva le preferenze era stato bocciato per un voto, in virtù del voltafaccia di 31 franchi tiratori del centrodestra.

"Voi applaudite a prendere in giro gli italiani - prosegue Bignami, riferendosi ai colleghi di Pd e M5s -. Ma non è l'unica cosa che credo sia importante ristabilire. Perché vedete, colleghi, la differenza tra noi e voi. E' che noi ci mettiamo la faccia, voi ci mettete qualcos'altro. E il risultato è che noi, dinanzi agli italiani, ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che facciamo, di quello che votiamo. Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota. E ci venite a fare lezioni. Ci dite che volete la preferenza e votate contro le preferenze. Ci dite che volete i seggi per le donne ma non avete il coraggio di candidarle. La differenza, Presidente, è tutta qua. Tra chi si assume la responsabilità delle proprie azioni e chi si nasconde. E se fossi al vostro posto, mi andrei a nascondere"

Al termine della conferenza dei capigruppo, Bignami ha poi parlato del centrodestra: "Portiamo a termine il provvedimento e poi dopo faremo un punto su tutto". Dentro FdI sono convinti che a "tradire" siano state le donne di Forza Italia e Lega: "Non mi permetto di mettere il naso in casa altrui. Se ci fosse una convinzione di affidabilità non avremmo chiesto di proseguire", sottolinea il capogruppo di FdI in Transatlantico, aggiungendo però di aver "visto alcuni colleghi di maggioranza che hanno scelto di votare in maniera diversa, alcuni in maniera plateale, altri nel segreto del voto. Alcuni che abbiamo visto in maniera plateale, fatevi dare l'elenco di chi c'era prima, di chi c'era dopo e di chi c'era in mezzo. Io non faccio nomi. La maggioranza sui voti segreti precedenti c'era, ricordiamo che il voto segreto la maggioranza non può evitarlo. Abbiamo proprio materialmente visto alcuni colleghi che ostentatamente non hanno votato". A chi gli chiede se ci saranno conseguenze, visto che il governo aveva dato parere favorevole, risponde: "Il voto di fiducia ove bocciato prevede le dimissioni, se invece un voto dove non c'è la fiducia corrisponde alle dimissioni allora sopprimiamo il voto di fiducia. E' un voto parlamentare, non ci nascondiamo nel non vedere cosa è successo ma le dimissioni sono un'altra cosa. Nessuno aveva detto 'se non passa mi dimetto' come Renzi che doveva lasciare la politica".