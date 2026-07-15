Mondiali 2026, bufera sull'arbitro Ismail Elfath: "Il preferito di Messi"

La Fifa ha affidato a Ismail Elfath la direzione della semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina, in programma con in palio un posto nella finale contro la Spagna (vincente martedì contro la Francia per 2-0). Una designazione che, ancora prima del fischio d'inizio, ha già acceso il dibattito oltremanica, dove alcuni tabloid hanno ribattezzato il direttore di gara statunitense di origini marocchine come "il preferito di Messi", rilanciando le polemiche su presunti favoritismi nei confronti della Selección.
Si tratta di ricostruzioni prive di riscontri. L'Argentina di Lionel Scaloni ha conquistato la semifinale grazie ai risultati ottenuti sul campo, ma la scelta di Elfath ha comunque alimentato le discussioni, soprattutto per una particolare coincidenza statistica che riguarda Lionel Messi. Considerato uno dei migliori arbitri della Major League Soccer, con il badge Fifa ottenuto nel 2016, Elfath ha incrociato più volte il fuoriclasse argentino negli Stati Uniti. Da quando Messi veste la maglia dell'Inter Miami, infatti, ha sempre vinto nelle quattro partite dirette dall'arbitro americano, realizzando anche cinque reti. Un dato curioso, che per molti tifosi argentini assume quasi un valore scaramantico più che tecnico.
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C'è anche un altro precedente significativo. Elfath era infatti il quarto uomo della finale del Mondiale 2022 tra Francia e Argentina, conclusa con il trionfo della squadra di Scaloni ai calci di rigore. Anche questo episodio è stato richiamato dalla stampa inglese per alimentare una narrazione che, al momento, resta confinata alle suggestioni. Sul campo, però, i numeri e i precedenti conteranno poco. L'Inghilterra arriva all'appuntamento forte del lavoro svolto da Thomas Tuchel, capace di costruire una squadra equilibrata, solida in difesa e trascinata dall'esperienza di Harry Kane e dal talento di Jude Bellingham. L'Argentina, dal canto suo, proverà a conquistare un'altra finale mondiale. Al di là delle polemiche sull'arbitro, il verdetto sarà deciso sul campo.