Mondiali 2026, bufera sull'arbitro Ismail Elfath: "Il preferito di Messi"

La Fifa ha affidato a Ismail Elfath la direzione della semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina, in programma con in palio un posto nella finale contro la Spagna (vincente martedì contro la Francia per 2-0). Una designazione che, ancora prima del fischio d'inizio, ha già acceso il dibattito oltremanica, dove alcuni tabloid hanno ribattezzato il direttore di gara statunitense di origini marocchine come "il preferito di Messi", rilanciando le polemiche su presunti favoritismi nei confronti della Selección.

Si tratta di ricostruzioni prive di riscontri. L'Argentina di Lionel Scaloni ha conquistato la semifinale grazie ai risultati ottenuti sul campo, ma la scelta di Elfath ha comunque alimentato le discussioni, soprattutto per una particolare coincidenza statistica che riguarda Lionel Messi. Considerato uno dei migliori arbitri della Major League Soccer, con il badge Fifa ottenuto nel 2016, Elfath ha incrociato più volte il fuoriclasse argentino negli Stati Uniti. Da quando Messi veste la maglia dell'Inter Miami, infatti, ha sempre vinto nelle quattro partite dirette dall'arbitro americano, realizzando anche cinque reti. Un dato curioso, che per molti tifosi argentini assume quasi un valore scaramantico più che tecnico.