Sinner, "un Djokovic evoluto": Furlan esalta Jannik

"Sinner è un Djokovic 2.0". A dirlo ai microfoni del Corriere dello Sport è Renzo Furlan, ex numero 19 Atp e commentatore tecnico a Wimbledon per Sky Sport, oltre che attuale coach di Luca Nardi. "Considero Jannik la versione evoluta di Nole: giocano in maniera simile, muovono tanto la palla, entrambi hanno migliorato il servizio nel corso della loro carriera. Sinner, però, è più potente, la sua palla va più veloce. Ha due qualità spaventose: un repertorio tecnico ormai molto ampio che gli consente di esprimere un tennis eccezionale e la capacità di lavorare. Jannik non si tira mai indietro: va in campo, prova cose nuove e soprattutto assimila subito".

E ancora: "Non è che Sinner non senta la pressione, ma è sempre iper determinato a cercare il particolare che possa migliorare la prestazione. La sua attenzione è sul mettere in campo la migliore versione di se stesso. Ha questo focus pazzesco a cui rimane attaccato, non lo molla mai. La mia sensazione nei primi turni è che abbia giocato con margine: il servizio funzionava bene e si è quindi permesso di provare soluzioni diverse. Da fondo non è parso il solito schiacciasassi, ma ha alzato il livello nei momenti importanti".