Sinner, "un Djokovic evoluto": Furlan esalta Jannik

"Sinner è un Djokovic 2.0". A dirlo ai microfoni del Corriere dello Sport è Renzo Furlan, ex numero 19 Atp e commentatore tecnico a Wimbledon per Sky Sport, oltre che attuale coach di Luca Nardi. "Considero Jannik la versione evoluta di Nole: giocano in maniera simile, muovono tanto la palla, entrambi hanno migliorato il servizio nel corso della loro carriera. Sinner, però, è più potente, la sua palla va più veloce. Ha due qualità spaventose: un repertorio tecnico ormai molto ampio che gli consente di esprimere un tennis eccezionale e la capacità di lavorare. Jannik non si tira mai indietro: va in campo, prova cose nuove e soprattutto assimila subito".
E ancora: "Non è che Sinner non senta la pressione, ma è sempre iper determinato a cercare il particolare che possa migliorare la prestazione. La sua attenzione è sul mettere in campo la migliore versione di se stesso. Ha questo focus pazzesco a cui rimane attaccato, non lo molla mai. La mia sensazione nei primi turni è che abbia giocato con margine: il servizio funzionava bene e si è quindi permesso di provare soluzioni diverse. Da fondo non è parso il solito schiacciasassi, ma ha alzato il livello nei momenti importanti".
Jannik Sinner, il dubbio sulla carriera che lo tormenta: "Ma a cosa serve?"Insaziabile, cannibale e chi vuole aggiungere altri epiteti ce li metta. Jannik Sinner sta ancora accarezzando la coppa ...
Infine, un commento sulla finale di Wimbledon, vinta contro Sasha Zverev: "Fino al tiebreak del secondo set ho avuto dei dubbi. Zverev stava esprimendo un livello molto alto e, qualora fosse salito 2-0, non sarebbe stato facile rimontare. Poi semplicemente Sinner ha alzato il livello rispondendo sempre. Una volta scollinato il secondo set la sensazione evidente era che sarebbe finita in quattro set in favore dell’azzurro. Jannik, a quel punto, si è insinuato nelle certezze dell’avversario e il calo del tedesco è stato inevitabile. Nonostante la crescita di Zverev, e la fiducia giunta dal successo al Roland Garros, credo che Wimbledon sia la dimostrazione di quanto Sinner e Alcaraz siano di un livello superiore di gran lunga rispetto a tutti gli altri. Possono giocare ad alto livello per ore, senza calare. Anzi, sono in grado di alzare la qualità nei momenti decisivi. Sono gli unici due in grado di farlo".