Silvio Baldini, è morta la figlia Valentina: la tragedia del ct della Nazionale

Un tremendo lutto per il ct della Nazionale Silvio Baldini: è morta Valentina, figlia dell'allenatore toscano, all'età di 30 anni. La ragazza era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica fin dalla nascita.

"Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", aveva detto l'allenatore sulla figlia. Baldini, ct dell'Italia Under 21 chiamato dall'allora presidente della Figc Gabriele Galvina a sostituire l'esonerato Gennaro Gattuso dopo il playoff Mondiale perso contro la Bosnia, è diventato selezionatore della Nazionale maggiore e tra pochi giorni verrà sostituito dal neo-presidente Malagò e dal neo-direttore tecnico Paolo Maldini dopo aver guidato gli azzurrini in due amichevoli: contro il Lussemburgo e contro la Grecia, due trasferte entrambe vinte per 1-0.

Le vicende sportive però passano ovviamente in secondo piano di fronte a questa tragedia. Baldini, 58 anni, ha sempre parlato delle condizioni della figlia Valentina senza mai indicarle come un limite. Una fonte di forza morale e di amore, semmai. Al ct sono arrivate le condoglianze di molte squadre e personalità del nostro calcio.

Tra i primi account a ricordare Valentina è quello del Perugia Calcio, che esprime "cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini", ex allenatore dei Grifoni. "In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini".