Avs, la proposta a Firenze: "Censire e requisire le case sfitte". E il Pd...

Il piano si articola in tre fasi. In primis si procede con il censimento delle abitazioni vuote. Subito dopo si avvia il dialogo con i proprietari per convincerli ad affittarle. E se il confronto dovesse fallire, scatterebbe la requisizione temporanea dell'immobile. In tal caso verrebbe affittato a chi si trova in emergenza abitativa , previo pagamento di un canone calmierato. Un esproprio vero e proprio. Ma non per i compagni, che tentato di farlo passare come una misura straordinaria.

La sinistra perde il pelo ma non il vizio. Dopo il tentativo fallimentare di Torino, i compagni virano su un'altra roccaforte rossa: Firenze. L'obiettivo è sempre lo stesso: mettere le mani sulla proprietà privata, in perfetto stile sovietico. La proposta arriva da Avs , non a casa il partito dove milita Ilaria Salis. E l'idea di fondo è semplice quanto terrificante: censire gli immobili non abitati . Ma non finisce qui. Se i proprietari non intendono metterli sul mercato, si procederà con la requisizione temporanea per destinarli alla presunta emergenza abitativa. Una proposta surreale, che però potrebbe trovare il placet del Partito democratico. I dem, pur senza sposare in toto la requisizione, si sono detti pronti a discutere la proposta, rilanciando l’ipotesi di un censimento delle abitazioni sfitte e di un sistema di incentivi e penalizzazioni per spingere i proprietari ad affittare.

Da qui il grado d'allarme del centrodestra. I consiglieri di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Firenze, Alessandro Draghi, Angela Sirello (capogruppo), Giovanni Gandolfo e Matteo Chelli parlano di una proposta che strizza l'occhio a Ilaria Salis perché si introdurrebbero "forme di coercizione, come sembra proporre Avs, ai danni dei legittimi proprietari. Una sorta di esproprio proletario, incompatibile con i principi di uno Stato democratico e con la tutela della proprietà privata".

"Una pazza e pericolosa idea da stigmatizzare con forza", la nota del capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Firenze Guglielmo Mossuto. Stesso discorso per Forza Italia. "A sinistra ormai sono la parodia dei regimi comunisti sudamericani - le parole di Deborah Bergamini -, hanno una radicata ostilità verso la proprietà privata, che secondo loro va tassata, requisita, penalizzata in ogni modo. Con queste basi si apprestano a costruire l'alternativa: un pericolo collettivo in cui lo Stato espropria e schiaccia. Un incubo per la libertà di tutti".