Inter, ecco chi è il nuovo prescelto a destra: un nome "Mondiale"

Il Como non si ferma. Dopo aver acquistato Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro, i lariani si preparano a chiudere per l’arrivo dal Chelsea di Trevoh Chalobah. Il difensore centrale inglese era sul taccuino dell’Inter, che però non si è mai avvicinata alla richiesta del Chelsea, che valuta il 27enne 30 milioni più bonus. Una cifra che non spaventa il Como, determinato ad accontentare Fabregas.

L’Inter, dal canto suo, acquisterà almeno un difensore, ma deve ancora scegliere se destinare buona parte del budget in quel ruolo o effettuare un grande investimento sulla fascia. In questo senso attenzione al nome di Djed Spence del Tottenham, divenuto il preferito dopo il naufragio delle operazioni per Marco Palestra e Anan Khalaili. I costi, comunque, sono elevati: gli Spurs valutano l’esterno 35 milioni.

Lavora su più fronti anche la Juventus, che attende la fine del Mondiale per capirà se potrà accelerare con l’Aston Villa per il portiere argentino Dibu Martinez. Un’altra priorità della Vecchia Signora è rinforzare il reparto offensivo. L’idea è di acquistare due centravanti, anche perché Lois Openda è in uscita (piace in Francia e Inghilterra; resta sul piede di partenza anche Nico Gonzalez: è in corso una trattativa con l’Atletico Madrid). I due nomi più caldi, in questo momento, sono Randal Kolo Muani del Psg e Mateo Pellegrino del Parma: per il primo si attende che i francesi abbassino la richiesta (circa 45 milioni), per il secondo siamo ancora alle fasi iniziali.

E il Milan? Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila il Diavolo vuole fare cassa con qualche cessione e l’Aston Villa si avvicina a Pervis Estupinan. I colloqui con l’Inghilterra sono d’attualità anche per la Roma, che vede in Crysencio Summerville l’obiettivo numero uno per la trequarti. I giallorossi, però, non hanno ancora l’accordo con il giocatore: solo dopo la fumata bianca con l’olandese arriverà l’offerta al West Ham, che chiede 50 milioni. Sullo sfondo resta Alejandro Garnacho del Chelsea. Nelle scorse settimane si era parlato anche di Kerim Alajbegovic, 18enne fantasista bosniaco, ora sempre più vicino all’Atalanta. Settimana scorsa l’esterno del Bayer Leverkusen ha visitato le strutture del club nerazzurro: la richiesta dei tedeschi è di 35 milioni. Dea, che, nel mentre, blinda Ederson, il quale resterà a Bergamo dopo il mancato trasferimento al Manchester United.

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