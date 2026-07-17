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Meloni, "oggi è il giorno": lo scivolone della grillina Morfino

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venerdì 17 luglio 2026
Meloni, "oggi è il giorno": lo scivolone della grillina Morfino

1' di lettura

“Oggi è il giorno della debaclè della Meloni…“: la grillina Daniela Morfino lo ha detto in un video commentando la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze nell'ambito dell'esame della nuova legge elettorale alla Camera. Le sue parole, però, si sono presto rivelate un boomerang. Non solo perché alla fine per il governo non c'è stata nessuna sconfitta e la riforma è stata approvata in aula, ma anche per il suo palese errore di pronuncia.

A far impazzire il web, che si è già scatenato con commenti ironici, è stato il modo in cui la pentastellata si è lanciata nella pronuncia francese di quel termine. Una pronuncia che si è rivelata sbagliata. Invece di dire “débàcle“, la Morfino ha pronunciato la parola mettendo l’accento alla fine, “debaclè“. A commentare lo scivolone, tra gli altri, l’umorista Osho. Che a corredo di un video, ha ironicamente scritto: “Ma non sarebbe il caso di evitare le parole straniere…”.

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