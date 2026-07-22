Lamine Yamal, il furibondo sfogo della fidanzata

Ines Garcia Santos conosce bene il mondo dei social. Con oltre 3 milioni di follower su Instagram, la 21enne spagnola ha costruito la propria popolarità attraverso contenuti legati a moda, bellezza e lifestyle sulle varie piattaforme, imparando anche a convivere con critiche e commenti negativi. Ma da quando è diventata la compagna di Lamine Yamal, il livello degli attacchi ricevuti online ha superato ogni limite. Negli ultimi giorni, infatti, la giovane influencer è stata travolta da una valanga di commenti, insinuazioni e accuse dopo la diffusione delle immagini che la ritraggono insieme al talento della Spagna, fresco campione del mondo. Una situazione diventata troppo pesante, tanto da spingerla a pubblicare un lungo sfogo sui propri profili social per chiedere di fermare quella che ha definito una vera e propria ondata d’odio.

Il messaggio è arrivato dopo la pubblicazione della foto che la vede insieme a Yamal mentre entrambi tengono la Coppa del Mondo sul prato del MetLife Stadium di New York, dopo la finale vinta dalla nazionale spagnola: "Non avrei mai pensato che condividere qualcosa di così semplice si sarebbe trasformato in tutto questo — ha scritto Ines — Sono ore che leggo i commenti e, anche se cerco di fare la forte, sono umana anch'io. Dietro questo profilo c'è una persona che sente, che piange, che sbaglia e che non smette di essere umana solo perché sta insieme a qualcuno".

Tra i principali motivi delle critiche c’è la sua presunta relazione precedente. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver lasciato il fidanzato dopo l’arrivo di Yamal, sostenendo che si sarebbe avvicinata al calciatore per interesse: "Solo tre settimane fa avevi una relazione”, è uno dei commenti. E un altro: "Un mese fa avevi un altro fidanzato". Ines ha però sempre respinto queste ricostruzioni, spiegando di conoscere Lamine "da molto più tempo, molti più mesi di quanto la gente immagini”. Non sono mancati nemmeno attacchi rivolti direttamente al rapporto con il giovane campione spagnolo. Alcuni utenti hanno commentato video in cui Yamal sembrava poco concentrato sulla compagna, trasformando normali momenti della vita privata in nuove occasioni di giudizio: "Ti ha ignorato completamente", "Ti lascerà presto", "È pronto per la prossima".

A questi, come se non bastasse, si sono aggiunti anche commenti dal contenuto razzista rivolti al calciatore e alla sua famiglia. Per questo Garcia Santos è voluta intervenire con un lungo messaggio, provando a riportare l’attenzione sul peso delle parole scritte online: "Capisco che non si possa stare simpatici a tutti. Capisco le critiche quando sono fatte con rispetto. Ma c'è una differenza enorme tra l'esprimere un'opinione e il dedicare del tempo a umiliare, insultare o augurare il peggio a qualcuno che nemmeno si conosce”. La giovane ha poi aggiunto: "Sono una donna con dei sentimenti, con una famiglia che legge queste cose e con giornate sì e giornate no, come chiunque altro. Non pretendo di convincere nessuno a volermi bene. Vi chiedo solo un po’ di empatia. Un po’ di umanità”.