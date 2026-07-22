Vinicius, il volto stravolto dall'intervento: eccolo prima e dopo

Terminata l’avventura ai Mondiali 2026, conclusasi dopo l’eliminazione agli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, Vinicius jr. ha scelto di dedicare parte della pausa estiva alla cura della propria immagine. L’attaccante del Real Madrid, infatti, si è sottoposto in gran segreto a un trattamento di chirurgia estetica al viso in Brasile, precisamente a Goiânia, la capitale dello stato del Goiás. A rivelare l’indiscrezione è stato il portale brasiliano LeoDias, secondo cui il giocatore avrebbe organizzato tutto nel massimo riserbo per evitare fughe di notizie. L’intervento effettuato riguarda l’armonizzazione del mento, una procedura sempre più richiesta che permette di rendere il profilo del volto più definito, migliorando la proiezione e l’equilibrio dei lineamenti.

A occuparsi del trattamento è stato il dottor Alessandro Alarcão, professionista molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e delle celebrità. Il medico, che si trovava negli Stati Uniti, è volato appositamente in Brasile per seguire personalmente Vinicius. Per garantire la massima privacy, la clinica avrebbe organizzato una giornata interamente dedicata al calciatore, chiudendo gli accessi agli altri pazienti e imponendo al personale un rigido protocollo per evitare immagini o informazioni diffuse sui social.

Il cambiamento è stato notato nelle prime apparizioni pubbliche successive all’intervento: il mento appare più pronunciato e definito, con un profilo del volto maggiormente marcato. Si tratta comunque di una procedura pensata per valorizzare i tratti naturali senza modificare radicalmente l’aspetto del paziente. Vinicius non è il primo calciatore a ricorrere alla medicina estetica. In passato aveva fatto discutere il cambiamento di Hector Herrera dopo i Mondiali 2018, quando il centrocampista messicano si presentò con un nuovo aspetto dopo un intervento a naso e orecchie.

Degli altri calciatori, anche Cristiano Ronaldo nel corso degli anni ha inoltre fatto ricorso a diversi trattamenti estetici, mentre Sergio Ramos si è sottoposto anni fa a una rinoplastica anche per correggere un problema al setto nasale. Per molti di loro questi interventi vengono programmati durante le pause lontane dagli impegni agonistici, così da non interferire con la preparazione sportiva. Nel caso di Vinicius, il periodo successivo ai Mondiali ha rappresentato il momento ideale per il piccolo ritocco estetico.