Pio ne fa 5, Max ne prende 3

Calcio d’estate, tempo di amichevoli. Prima partita della preseason nerazzurra e prima vittoria: i campioni d’Italia sono scesi ieri in campo contro l’SV Aasen, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nel campionato di sesto livello del calcio tedesco. Un primo test per testare la condizione dei nerazzurri dopo questi primi giorni nel ritiro in Germania: l’amichevole si è conclusa con il risultato di 16-0 per l’Inter. Il miglior marcatore della gara è stato Pio Esposito con cinque gol, a cui si aggiungono la tripletta di Luka Topalovic, le doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou e le reti di Mattia Mosconi e Federico Dimarco. I nerazzurri torneranno in campo domenica contro il Karlsruher SC che gioca nella B tedesca. Debutto stagionale amaro invece per il nuovo Napoli di Max Allegri. I partenopei, in ritiro a Dimaro, hanno perso 3-1 con l’Arezzo. Doppio vantaggio dei toscani con Cerri e Gilli, ha accorciato le distanze Politano su rigore. Nel finale del match arriva addirittura il terzo gol dei toscani con Mavulli. Domenica nuova sfida per i partenopei con la Carrarese.

Pareggio, invece, nella seconda amichevole estiva nel ritiro di Valles, per il Bologna contro l’Heidenheim, formazione della serie B tedesca. Passi avanti per i rossoblù di Domenico Tedesco, che nella prima uscita con l’Arminia Bielefeled avevano rimediato un pesante ko per 4-0: ieri a segno Castro di testa su cross di Cambiaghi, al minuto 21, per aprire le marcature, ma una disattenzione difensiva ha poi portato all’1-1 firmato da Pieringer, 8 minuti più tardi. Vittoria facile (4-1, con una doppietta di Laurienté) nel secondo test match stagionale per il Sassuolo di mister Aquilani contro il Padova.