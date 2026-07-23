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Mario Calabresi: "Sindaco di Milano? Ci sto pensando"

giovedì 23 luglio 2026
Mario Calabresi: "Sindaco di Milano? Ci sto pensando"

1' di lettura

Se non è un sì ci somiglia molto. Anche perché di dichiarazioni in tal senso non ne aveva fatte tante. Mario Calabresi (figlio di Luigi Calabresi), giornalista, scrittore e fondatore di Chora media ieri sera a un dibattito organizzato dal Pd del sud est milanese nell’ambito della festa dell’Unità, ha spiazzato tutti: «Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sì, io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo».

«Detto questo», ha aggiunto, «c’è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l’estate. Io sono in rispettosa attesa di capire cosa verrà deciso, che tipo di percorso verrà deciso e se ci sarà la possibilità». 

Un’apertura alla candidatura e alle primarie che è destinata a creare parecchio scompiglio nel campo del centrosinistra dove tra i vari nomi in campo figurano quello del dem Pierfrancesco Majorino, della vice sindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore al bilancio Emmanuel Conte, di Carlotta Cossutta e infine di Lorenzo Pacini, assessore Pd del Municipio 1 di Milano.

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