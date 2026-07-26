Mario Roggero, "eroe come i partigiani": il sindaco Giannini fa esplodere il caso

Il 2 giugno scorso, alla cerimonia organizzata dall'Anpi a Rimini, il sindaco di destra (estrema) di Pennabilli Mauro Giannini si era presentato con fascia tricolore e camicia nera. Una provocazione clamorosa ma coerente, visto che il primo cittadino vicino a Roberto Vannacci da sempre ripete, anche a La Zanzara ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, di "essere nato con la camicia nera e di volerci morire". Ora Giannini ha scatenato un nuovo putiferio politico, definendo Mario Roggero "un eroe". In un post sui social, il sindaco ha usato testualmente questa parola riferendosi al gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio di due rapinatori in fuga dopo un colpo, l'ennesimo, al suo negozio. Non solo, Giannini ha pure accostato il suo gesto a quello dei partigiani.

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"Non deve entrare in carcere ma al poligono di tiro, in quanto non è riuscito a stecchire anche il terzo delinquente", ha scritto aggiungendo che "anche i partigiani hanno sparato a coloro che si stavano allontanando, con la differenza che questi sono stati definiti eroi".

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