Roberto Vannacci "andrà a sbattere": la clamorosa profezia (nera) di Storace

Lui, la destra, la conosce benissimo. Ecco perché le parole su Roberto Vannacci espresse sui social da Francesco Storace, storico esponente del Movimento Sociale, poi di Alleanza Nazionale da fidatissimo governatore di Gianfranco Fini, quindi fondatore de La Destra (appunto) nonché governatore del Lazio, contano. Eccome, se contano. E dividono i commentatori. Secondo molti commentatori, il generale fondatore di Futuro nazionale non rappresenterebbe solo la "nuova" destra. Ma addirittura quella "vera". Un colpo duro a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia, ma pure a Matteo Salvini e alla Lega. D'altronde, Vannacci ha debuttato in politica proprio con la Lega, salendo sul... Carroccio per le elezioni europee del 2024, da recordman di preferenze sull'onda del suo clamoroso successo mediatico grazie al libro-manifesto Il mondo al contrario, per poi scenderci e andare da solo, pochi mesi dopo.

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Un curriculum, insomma, piuttosto breve e movimentato. E su questo Storace attacca: "Vannacci ha deciso di fare il suo gioco. E ci sta. La Meloni lo ha capito più di altri. L’onorevole di Futuro Nazionale vuole fare la propria strada e andrà a sbattere. Perché al massimo potrà far perdere il centrodestra di fronte all’armata Brancaleone".

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